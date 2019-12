Manque de transparence concernant le salaire du patron de la RTBF

D’après les informations du journal Le Soir, l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot a touché 375.000 euros en 2018, ce qui représenterait, d'après le quotidien, 50.000 de plus qu’annoncé par la RTBF dans son rapport annuel.

Comme le rappelle le quotidien, la RTBF, comme toute société publique qui dépend de la Communauté française, est soumise au décret dit "transparence", voté en 2003. Celui-ci impose notamment que "la rémunération du fonctionnaire dirigeant" soit publiée chaque année dans le rapport d’activités. Concrètement, à la RTBF, cela implique le fait que Jean-Paul Philippot, en tant qu’administrateur général, doit publier sa rémunération chaque année.

S’appuyant sur le rapport de l’année 2018, Le Soir cite: "Le montant brut de la rémunération de l’administrateur général s’élève à 325.000 euros. Cette rémunération a été déterminée par le comité des rémunérations de la RTBF le 17 janvier 2014 […]. Elle a été fixée à 245.000 euros, auquel l’on a appliqué, d’une part, l’index annuel à partir de décembre 2012 et, d’autre part, l’ancienneté […]. Le montant total obtenu a été ensuite scindé en deux parties, l’une fixe, l’autre variable".

Or, d’après les différents documents détaillant le salaire de JeanPaul Philippot que Le Soir a pu consulter, il s’avère qu’en 2018, le patron de la RTBF a perçu un montant brut de 374.638 euros (hors frais et avantages de toute nature). "Soit 50.000 euros de plus que la somme déclarée", écrit le quotidien. "Laquelle se décompose en une partie fixe (338.229 euros) et variable (36.409 euros)".

Le quotidien affirme qu’un scénario identique s’est déroulé pour l’année 2017.

"Un manque de clarté" concède la RTBF

Suite à cet article du Soir, la RTBF a tenu à réagir "face à l’impression de manque de transparence induit par le titre de l’article ", à savoir "Quand la RTBF ne déclare pas le vrai salaire de son patron". Elle reconnaît l’erreur commise dans la rédaction du Rapport Annuel 2018 et le manque de clarté dans le détail de la rémunération de son administrateur général.

Dans un communiqué, la porte-parole de Jean-Paul Philippot a souligné que le chapitre du Rapport Annuel 2018 concernant la rémunération de l’Administrateur général a été rectifié et précisé depuis le 11 décembre : "Le montant de 325.000 € publié initialement dans le rapport annuel de 2018 correspond au montant brut de la rémunération fixe de l’année 2017. Ce montant n’avait pas tenu compte de l’indexation barémique prévue au contrat. Cette erreur a été rectifiée. Le montant corrigé s’établit à 338.229 €. D’autre part, la RTBF a également précisé le montant en chiffre absolu de la rémunération variable à 36.409 € en complément du pourcentage de 11% publié précédemment".

La RTBF affirme donc que le montant de 374.638 € correspond à la rémunération brute totale de l’administrateur général dans sa globalité y compris le précompte professionnel et les cotisations sociales. "Il est calculé dans le respect du contrat qui a été signé en 2013. Le contrat s’inscrit dans les principes repris dans la circulaire de 2014", précise le communiqué.

Pour sa part, l’administrateur général Jean-Paul Philippot a tenu à souligner : "La transparence est une valeur de notre entreprise. Il est compréhensible que l’erreur constatée interpelle, elle ne répond pas à l’exigence de contrôle dont nous devons faire preuve. Je m’engage à ce que la communication de ma rémunération ne puisse plus souffrir d’aucune critique pour manque de transparence".

"Dans le cas d’une éventuelle reconduction de son mandat, comme annoncé à plusieurs reprises, monsieur Philippot s’inscrira dans le cadre fixé par le gouvernement", conclut le communiqué de la RTBF.