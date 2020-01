Manifestation nationale: la FGTB dans la rue pour un meilleur financement de la sécurité sociale

Entre 10.000 et 15.000 participants étaient attendus à cette marche qui passera notamment par une partie de la Petite Ceinture, le Mont des Arts, la rue des Alexiens et la gare du Midi. À Bruxelles-midi, des discours auront lieu sur l'Esplanade de l'Europe, avec les interventions de Robert Vertenueil (président de la FGTB), Miranda Ulens (secrétaire générale de la FGTB), Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteit) et Jean-Pascal Labille (Solidaris). Entre-temps, une action symbolique se tiendra également au Mont des Arts à 12h00.

La FEB également pour une sécurtié sociale durable.

De son côté, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) prône un relèvement du taux d'emploi, plutôt qu'une manifestation en rue, pour soutenir la sécurité sociale.

La FEB considère en effet que la sécurité sociale doit être durable, par le biais d'un équilibre entre la solidarité et l'assurance. "En 2020, cet équilibre est compromis, particulièrement pour nos pensions: les pensions légales représentent le plus gros poste (41%) des dépenses totales de la sécurité sociale. Et pourtant la contrepartie est trop faible. Le ratio de remplacement (c'est-à-dire le rapport entre la pension nette et le salaire net gagné par le travail) est particulièrement faible: 50,1%", poursuit la FEB, qui ajoute que la Belgique investit 28,9% de son PIB dans les dépenses sociales et se situe ainsi "dans le peloton de tête de l'OCDE derrière la France".