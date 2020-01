Manifestation nationale du 28/01: des perturbations sont possibles sur les réseaux TEC et STIB

Ce mardi 28 janvier, les organisations syndicales participeront à une manifestation nationale à Bruxelles. Elles plaident "pour une sécurité sociale renforcée et justement financée".

La société de transports en commun wallonne (TEC) indique dans un communiqué qu'il ne s’agit donc pas d’une grève sectorielle de ses agents mais d'une action pour laquelle les organisations syndicales ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront.

Du côté de la SNCB, aucun préavis de grève n'est prévu et aucun plan n'est mis en place pour adapter les horaires de réseau ferroviaire pour l'instant.

Françoise Ledune, porte-parole de la STIB, déclare qu'il est difficile de prévoir comment cela va se passer le jour J : "Il est possible que certains de nos travailleurs participent au mouvement, mais l'ampleur de l'action n'est pas définie à ce stade." Les syndicats socialistes et libéraux soutiennent l'appel à la grève, ce qui n'est pas le cas des syndicats chrétiens (qui représentent le plus grand nombre de travailleurs) .

Qu'il s'agisse des TEC ou de la STIB, de plus amples informations seront disponibles lundi.