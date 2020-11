Manifestation "du personnel enragé" : le non-marchand veut être "reconnu" et valorisé

Une fresque géante est apparue sur deux bâtiments ministériels ce vendredi à Bruxelles. Elle représente une vague pour symboliser celle qui submerge les travailleurs des soins de santé en cette deuxième vague de Covid-19 en Belgique. Parallèlement, le front commun syndical du non-marchand Bruxellois organise aujourd’hui une manifestation " du personnel enragé ".

"On cible le gouvernement bruxellois", précise Yves Hellendorff, secrétaire national du syndicat CNE pour le non-marchand. Le syndicaliste estime que les budgets libérés sont insuffisants. "Les budgets qui ont été libérés pour transformer les promesses qui avaient été faites lors de la première vague en disant " vous étiez en première ligne, on reconnaît ce que vous avez fait ", sont ridicules."

"Ce ne sont pas des travailleurs de seconde zone"

Maisons de repos, employés qui prennent en charge les personnes handicapées, aides familiales, insertion culturelle, … Toute une série de secteurs est concernée et compte bien faire entendre son désarroi. L’augmentation salariale de ces travailleurs dits "essentiels" est minime et c’est ce pourquoi ils manifestent. "En Flandre, je pense qu’on est autour de 500 millions. En Wallonie, on est à 260 millions. À Bruxelles, on est à 30 millions. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est à huit millions, c’est-à-dire entre un et deux euros par jour en plus pour ce personnel qui est parfois en première ligne", plaide Yves Hellendorf qui estime que les gouvernements "insultent le personnel".

Les syndicats estiment qu’il y a une revalorisation à deux vitesses : le fédéral se concentre sur le personnel hospitalier, très présent dans les médias grâce aux travail qu’ils effectuent dans cette deuxième vague de coronavirus, tandis que les autres professions de l’aide à la personne sont oubliées par les entités fédérées. "Nous voulons des budgets suffisants par rapport à ces travailleurs pour qu’ils soient réellement reconnus. Ce ne sont pas des travailleurs de seconde zone, ce sont des travailleurs qui font en sorte qu’il y ait du bien-être dans notre société", insiste le secrétaire national de la CNE.