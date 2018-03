Manifestation des taxis: l'UBT-FGTB rejette le plan Taxi mais ne participera pas à la manifestation

L'Union Belge du Transport, le syndicat du transport de la FGTB (UBT-FGTB), a annoncé lundi soir qu'elle ne participera pas à la manifestation des taxis de ce mardi à Bruxelles.

Réponse inadéquate

L'UBT-FGTB motive sa décision par la nature de la mobilisation et estime que cette action ne constitue pas une réponse adéquate aux problèmes. "On appelle en effet à organiser des barrages et nous disposons d'indications que certains souhaiteraient provoquer des dérapages", remarque Sandra Langenus, secrétaire régionale UBT-FGTB . "Mais de telles actions ne servent nullement les intérêts des chauffeurs de taxi. C'est pourquoi, l'UBT a décidé de ne pas participer à l'action du 27 mars mais de cibler notre combat sur une refonte fondamentale du plan Taxi".

L'UBT-FGTB dénonce le refus du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet d'engager une concertation effective avec le secteur et son ouverture envers la plate-forme Uber. "Il y a trop de mesures dérégulatrices", estime Sandra Langenus. "Le risque est réel qu'il n'y aura plus de chauffeurs salariés parce que les mesures qu'il propose contraindront les chauffeurs à accepter le statut d'indépendant".

Montages illicites

Elle souligne qu'il y a déjà des montages illicites et de faux indépendants chez les taxis. Les chauffeurs de limousines qui ont recours à des plates-formes comme Uber ont un statut différent de celui des chauffeurs de taxis. "Fusionner ces deux statuts n'est pas possible sans concertation avec les employeurs et les syndicats car les conditions de travail et de salaire des deux catégories sont réglées par des CCT (Conventions collectives de travail) nationales différentes", continue la syndicaliste.

L'UBT-FGTB entend participer à la nécessaire modernisation du secteur, mais s'oppose à son "ubérisation". Le syndicat assure qu'il continuera à mener des actions pour faire infléchir sérieusement le plan Taxi.

>>> Pour rappel, la police a déconseillé d'emprunter la voiture pour venir à Bruxelles ce mardi et suggère d'emprunter les trains et le métro. <<<