Manifestation contre les violences envers les femmes à Bruxelles: "L'opinion publique évolue"

Un jour après la France, c’est en Belgique, à Bruxelles, que se tient ce dimanche une manifestation contre les violences faites aux femmes. Une marche, cet après midi, pour exiger une lutte plus efficace contre toutes les formes de violences affectant les femmes. La manifestation passera devant le Palais de justice. Tout un symbole pour Celine Caudron, coordinatrice de Vie féminine.

Cette année sur le territoire belge, 21 femmes ont été tuées par leur partenaire ou un inconnu. Ces faits ont agité l’opinion publique, poussant certains groupes politiques à proposer un nouveau texte de loi visant à inscrire le féminicide dans le Code pénal.

Céline Caudron fait partie de l’organisation de la manifestation de ce dimanche. Cela fait trois ans qu’elle a lieu, mais cette année semble différente: "Cette année, cela a une résonance particulière, car on voit que l’opinion publique est en train d’évoluer. Mais la politique ne bouge pas encore assez au vu des enjeux. On veut insister sur l’importance d’avoir un plan d’action de lutte contre les violences. Il existe depuis 2001, mais on veut qu’il soit budgétisé, et coordonné entre les différents niveaux de pouvoir. C’est la seule façon d’être plus efficace, tant au niveau de la prévention, que de l’accompagnement des victimes ou du suivi des auteurs".

Une justice plus adaptée

D’après Céline Caudron, une réforme au sein du système judiciaire est nécessaire pour répondre aux réalités actuelles : "La justice, telle qu’elle existe maintenant, n’est pas du tout adaptée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cela ne rentre pas dans les cases de la justice, et c’est pour cela qu’on demande une réforme profonde, qui puisse prendre en compte les dynamiques des violences faites aux femmes, et en particulier les violences entre partenaires. C’est une dynamique particulière, qui s’inscrit sur le long terme, et qui ne se matérialise pas seulement par des violences physiques, mais aussi par des violences psychologiques, sexuelles ou économiques".

Les manifestants passeront notamment par la Place Poelaert, devant le Palais de Justice de Bruxelles. "Tout un symbole", conclut-elle.

Le départ est donné à 14h.