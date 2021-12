Manifestation contre le pass sanitaire: un huitième émeutier présumé identifié

La police bruxelloise a identifié un huitième suspect de participation aux émeutes qui ont éclaté à la suite de la première manifestation à Bruxelles contre le pass sanitaire le 21 novembre, selon le parquet de Bruxelles mercredi. La police a diffusé un avis de recherche pour 19 personnes suspectées d'avoir pris part à la rébellion.

La manifestation du 21 novembre dernier contre le pass sanitaire a rassemblé à Bruxelles environ 35.000 participants. La plupart d'entre eux ont protesté dans le calme, mais en marge du cortège de violentes émeutes ont éclaté. La police a eu recours aux canons à eau et au gaz lacrymogène après que des manifestants ont lancé des feux d'artifice et d'autres projectiles sur la police. De plus, des poubelles et des palettes ont été incendiées. Un supermarché a même été pillé.

La police a arrêté un total de 45 personnes, dont 42 administrativement et trois judiciairement. L'un de ces trois suspects a été libéré, le second doit comparaître devant le tribunal correctionnel en janvier, et le troisième, placé sous mandat d'arrêt dans un premier temps, a été libéré sous conditions par la chambre du conseil de Bruxelles.

Le parquet de Bruxelles a diffusé un avis de recherche pour 19 personnes qui auraient également été impliquées dans les émeutes. Jusqu'à présent, sept de ces 19 suspects avaient été identifiés. Un huitième vient de l'être également. L'enquête se poursuit.