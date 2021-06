Manger à l’intérieur au resto, les vacances et les festivals : voici ce qui est sur la table du comité de concertation de ce vendredi

Un nouveau Comité de concertation se tiendra ce vendredi, à 14 heures. Initialement prévu le vendredi 27 mai, il avait été reporté d’une semaine. Les différents gouvernements du pays ont du pain sur la planche : le 9 juin est la date qui a été retenue pour des assouplissements dans le secteur Horeca. Au menu du jour il y aura également les voyages à l’étranger et les assouplissements prévus pour l’été.

Horeca, bar et cafés devraient accueillir les clients à l’intérieur

Les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur dès le 9 juin. Cette mesure était, en principe, conditionnée à une bonne évolution des chiffres de l’épidémie, principalement une diminution du nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans les unités de soins intensifs. Une diminution qui semblait déjà se confirmer ce jeudi 3 juin, quand l’on comptait 377 patients en soins intensifs dans les hôpitaux belges soignés pour le Covid-19, en nette baisse par rapport à la semaine passée.

Si la réouverture de l'horeca à l'intérieur est actée, il faut savoir que des règles strictes ont été confirmées par arrêté ministériel, notamment la règle de 4 personnes par table et une distance d’1,5 m entre les convives de tables différentes. Les heures de fermeture des salles de café et restaurant ont aussi été fixées à 22 heures. Un protocole a été établi. Tout cela devrait être validé et confirmé ce vendredi. Certains points peuvent toujours faire l’objet de modifications. Par exemple, au niveau flamand, le gouvernement flamand souhaite uniformiser l'heure de fermeture de l'horeca pour l'intérieur et l'extérieur.

Le sport et la culture, que va-t-il se passer ?

Les secteurs sportifs et culturels ont aussi bénéficié, lors du Comité de concertation précédent, de mesures d’assouplissements qui doivent entrer en vigueur prochainement. Ce vendredi, ces mesures devraient être actées.

D’autres secteurs, pour lesquels des assouplissements sont attendus pour l’été, par exemple les festivals et autres grands événements, sont aussi toujours en attente de précisions, notamment quant au nombre de personnes autorisées. Par ailleurs, certains festivals en Wallonie et en Flandre ont déjà été reportés.

