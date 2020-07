Le sourire aux lèvres, des traits d’adolescent, Mallory Gabsi semble très à l’aise derrière les fourneaux. Il a choisi de nous préparer un plat à base de langoustines et de carottes qu’il a imaginé pendant le confinement. Mais le jeune homme est un peu tête en l’air et multiplie les allers-retours dans le garde-manger pour prendre les ingrédients. A 23 ans, qui pourrait lui reprocher ? Il est déjà sous-chef au Art Club , un restaurant branché de la capitale. Un sacré parcours vu son âge.

Yves Mattagne se montre à l’écoute, Mallory Gabsi se confie en lui. Parler de son handicap l'a sauvé. Ses parents aussi le poussent dans ses retranchements. Sa faiblesse devient alors sa force. Plus motivé que jamais, Mallory veut apprendre, travaille sans relâche, reproduit les gestes et progresse de jour en jour.

Début 2020, le "cuistot" est sélectionné pour participer à Top Chef , célèbre concours culinaire, diffusé sur M6 en France. Le petit Belge épate les plus grands cuisiniers français qui défilent dans l’émission. Contre toute attente, il accède aux demi-finales, où il échoue. Mais Mallory a tout gagné. Il devient Malou, la nouvelle coqueluche de la cuisine et fait la une des magasines.

Rêves étoilés

Mallory Gabsi, un futur chef déjà au top ! - © Tous droits réservés

Entre ces deux-là, il y a beaucoup de respect, depuis le début et aujourd’hui encore. L’envie de transmettre d’un côté, la soif d’apprendre de l’autre. Comme un père avec son fils. Les deux hommes se complètent bien, mais ne sont pas toujours d’accord. Yves Mattagne voudrait que son sous-chef travaille encore, voyage, puise de l’inspiration dans les saveurs du monde. Mallory Gabsi est conscient du chemin à parcourir. Il n’est pas encore chef et le reconnaît. Cela ne l’empêche pas d’avoir des rêves, celui d’ouvrir son propre restaurant et pourquoi pas très vite. Pour lui, l’âge n’as pas d’importance, "tout est dans la tête". Et sa tête, on le devine, elle est déjà un peu dans les étoiles…que Malou espère sans doute secrètement décrocher un jour.