Malines: un conseiller communal N-VA interpellé après avoir "vendu" des visas humanitaires

Melikan Kucam (N-VA), qui siège au conseil communal de Malines aurait fait payer à des chrétiens provenant de Syrie et d'Irak pour leur offrir son aide afin qu'ils obtiennent un visa. Cette information a été divulguée lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi au parquet de Anvers . Le suspect aurait perçu des sommes pouvant aller jusque 10.000 euros. Pour le moment, l'ampleur des faits reste encore à définir, a communiqué le Parquet.

Theo Francken, complice ?

Le parquet d'Anvers est en charge du dossier. Les motifs suivants sont évoqués: trafic d'être humains et extorsion de fond. La justice s'intéresse à d'éventuels complices au sein de l'ancien cabinet Francken. Si le bourgmestre de Lubbeek est cité dans cette affaire, c'est car la procédure d'octroi de visa humanitaire est particulière. Elle transite directement par le cabinet du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, c'est-à-dire Theo Francken (N-VA) au moment des faits.

Le juge d'instruction doit maintenant décider de l'arrestation de Melikan Kucam dans les 48 heures. Le bureau du procureur souligne qu'actuellement, rien n'indique que l'ancien secrétaire d'État à l'Asile et la Migration ou un membre de son cabinet serait impliqué dans les faits. Theo Francken vient de réagir. Il se dit choqué et demande au plus vite "la lumière de la part de la justice". Il affirme "n'avoir jamais reçu d'argent pour accorder de tels visas ou donner des papiers. C'est impensable."