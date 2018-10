Malgré un gain de trois sièges, Ecolo restera dans l'opposition à Theux

IFR, vainqueur des élections à Theux avec une majorité absolue, désormais ténue puisqu'elle ne tient que d'un siège, a décidé d'ouvrir sa majorité. Il s'est tourné vers son partenaire historique, le PS, avec lequel il gère la commune depuis plus de 10 ans. Il rejette de facto dans l'opposition Ecolo, malgré son gain de trois sièges et une progression de plus de 10%. C'est ce qu'a annoncé samedi le député wallon Ecolo Matthieu Daele, champion toutes catégories des voix de préférence (1.165 voix), sur son compte Facebook.

"A l'issue de discussions entre délégations des deux partis, Ecolo a fait à IFR une proposition d'accord équilibré en vue de construire une majorité forte, dynamique et responsable pour Theux et ses habitants. Aujourd'hui, IFR nous informe qu'il préfère rejeter cette proposition et se retourner vers le 'PS plus' pour reconduire une coalition pourtant sanctionnée par les Theutois", ajoute la tête de liste des Verts.

IFR se défend, pour sa part, de ne pas avoir entendu l'électeur ni la tête de liste écologiste. Le parti souligne ainsi des négociations et discussions constructives débouchant sur des points de convergence. Mais Ecolo est resté sur ses positions en terme de représentativité au collège, sollicitant la présence de deux échevins, constate-t-il.

Aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé sur la réalisation de la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays, qu'Ecolo ne veut toujours pas malgré l'importance d'une telle solution pour améliorer la mobilité au centre de Theux, ajoute IFR.

Ecolo considère que ce choix consacre "une coalition de perdants", IFR ayant perdu deux sièges et le PS un. Matthieu Daele annonce une opposition constructive à partir des bancs de l'opposition.