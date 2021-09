Malgré les nouvelles statuts du MR, Françoise Schepmans restera échevine et parlementaire

La première échevine de la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, la libérale Françoise Schepmans, ne renoncera dans l'immédiat ni à ce mandat ni à son siège de parlementaire, malgré l'approbation des nouveaux statuts du MR qui en principe invalident un tel cumul.

Lors du congrès statutaire du MR samedi, les membres du parti ont voté et validé les nouveaux statuts, dans lesquels on peut lire "le mandat de parlementaire est incompatible avec un mandat exécutif dans une commune comptant plus de 50.000 habitants". C'est pourtant le cas de Françoise Schepmans qui est échevine de Molenbeek-Saint-Jean (qui devrait dépasser les 100.000 habitants prochainement) mais aussi membre du parlement de la Région bruxelloise depuis 2019 et cheffe de groupe MR au parlement de Fédération Wallonie-Bruxelles. Et celle-ci a indiqué qu'elle ne choisirait pas entre ces deux mandats.

A la présidence du MR, on assure que ce n'est pas une surprise, et que cela avait été discuté en amont. Si les nouveaux statuts du MR entrent en vigueur "dès ce lundi", il est "normal de ne pas changer les règles du jeu en cours de mandat", alors que le principe de non-cumul n'était qu'une règle non écrite au moment de l'élection de la principale intéressée.

En attendant, l'intention est malgré tout de "faire respecter l'esprit" de la réforme des statuts, indique-t-il. "Nous allons passer en revue avec elle les responsabilités qu'elle a", et il devrait y avoir "un allègement" dans un avenir proche, ajoute Georges-Louis Bouchez. Ce qui ne veut pas dire que l'échevinat ou le siège au parlement (Bruxelles et FWB) sera lâché. Selon Le Soir, Françoise Schepmans devrait perdre son statut de chef de groupe au parlement de FWB.