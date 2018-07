Malgré la controverse, le parlement wallon devrait approuver l'accord avec le Panama

Faisant fi de la controverse et des vives critiques de l'opposition dénonçant un accord qui ne respecte pas les balises fixées par le Parlement de Wallonie dans le cadre du débat sur le CETA, le parlement régional réuni en séance plénière devrait approuver ce mercredi l'accord de 2009 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et le Panama.

Accusé par le PS et Ecolo d'avoir "retourné sa veste" et "trahi ses engagements", le cdH a en effet répété qu'il se prononcera en faveur du texte.

"Le parti humaniste tient ses engagements en soldant définitivement les accords du passé et surtout, en ayant obtenu pour le futur des balises fortes, de la part du gouvernement régional, pour les accords sur la protection des investissements", a-t-il assuré.

Un texte évolutif

Selon le cdH, le gouvernement wallon a notamment accepté, dans une nouvelle note, de préciser que le texte est évolutif et qu'il pourra être "modernisé progressivement afin de tenir compte des évolutions de la société et du commerce international au fur et à mesure des négociations des futurs traités".

Dans le détail, le gouvernement régional a approuvé une disposition permettant d'inclure un monitoring en matière sociale et environnementale, avec une possibilité de suspendre la mise en œuvre du traité en cas de violation grave après concertation avec les autres entités fédérées et les autorités luxembourgeoises. Une autre mesure a également été acceptée, permettant d'impliquer, via le monitoring, la société civile et des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des engagements qui concernent tant les conventions de l'OIT que les Droits de l'homme.

Payer pour réglementer

Parallèlement, la capacité à légiférer souverainement en excluant tout risque de devoir 'payer pour réglementer' a été sauvegardée tandis que les PME pourront accéder au système de règlement des différends conformément aux termes de la Déclaration de la Cour européenne et du Conseil européen sur la protection des investissements et de la Cour d'investissement, ont ainsi listé les humanistes.

"L'inscription claire et définitive par le gouvernement wallon de ces balises constitue une grande avancée pour l'ensemble de tous les futurs traités UEBL", ont-ils conclu.