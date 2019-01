Malgré l'opposition du PS, le parlement wallon siffle la fin des contrats d'insertion

Le parlement wallon, réuni mercredi en séance plénière, a donné son feu vert à l'abrogation du décret relatif aux contrats d'insertion. La majorité MR-cdH a voté en faveur du texte tandis que le PS et le PTB ont voté contre et qu'Ecolo s'est abstenu.

En vigueur depuis le 1er juillet 2017, ces contrats d'insertion - une aide à l'emploi de type "impulsion-insertion" - se concrétisent par une aide financière forfaitaire, sous forme d'activation d'allocation de travail, accordée à tout demandeur d'emploi de moins de 25 ans inoccupé depuis au moins 18 mois et qui est engagé sous contrat de travail pour une durée d'au moins 12 mois par un employeur.

1% de l'objectif

"Le gouvernement précédent avait estimé à 10.000 le nombre de contrats d'insertion censés être conclus chaque année. Or, en un an et demi, seuls 109 contrats ont été conclus, ce qui représente à peine 1% de l'objectif", a rappelé au cours des débats le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet.

"Alors, je veux bien continuer à évaluer et à réévaluer mais les chiffres parlent d'eux-mêmes: cette mesure ne marche pas, notamment parce qu'elle n'est pas attirante pour les employeurs", a-t-il ajouté en affirmant qu'au lancement de l'aide, 9.000 jeunes en avaient été informés par courrier et qu'aujourd'hui encore, ils sont 500 à être convoqués mensuellement.

"Je ne vais pas maintenir un dispositif qui ne fonctionne pas", a encore dit Pierre-Yves Jeholet à l'adresse de l'opposition socialiste qui lui reprochait son approche "méprisante" et son attrait pour les "aboiements".

"Je veux bien assumer beaucoup de choses mais pas les bêtises des autres. A un moment, il faut arrêter le cirque", a conclu le ministre.