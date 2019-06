Majorité "Coquelicot" : des citoyens au pouvoir ?

On ne peut pas réellement parler d’avalanche de réactions à la "petite idée" développée par Ecolo lundi matin dans différents médias écrits et sur notre antenne : les Verts proposant une coalition "coquelicot" pour diriger la Région wallonne. Un gouvernement minoritaire, PS-Ecolo, aidés de ministres issus de la société civile.

Bien que l’idée soit techniquement réalisable, il n’en reste pas moins qu’une majorité parlementaire est impérative. PS et Ecolo ne l’ont pas à eux seuls. Un soutien externe est obligatoire, mais il a semble-t-il beaucoup de peine à se manifester. cdH et PTB sont contre, le MR quant à lui demande "du sérieux" et se montre plutôt désireux de monter dans la majorité.

"Société civile"

Autre question : quels sont ces membres de la société civile ? "Des amis d’amis" disent certains. Rien de rassurant en tout cas, d’autant que Jean-Marc Nollet, le coprésident d’Ecolo à la manœuvre de cette proposition n’est pas clair sur la réponse. Le label "société civile" est très flou.

Mais un chiffre frappant soutient cette idée : 20%. C’est la part de la population qui n’a pas exprimé de vote aux élections du 26 mai. Ces personnes ne faisant pas partie du monde politique seraient donc bien placées pour représenter ces votes blancs.

Un paradoxe relevé par nos internautes : cette ouverture aux civils est mise sur la table en Wallonie, mais en Région bruxelloise ou les mêmes partis, à peu de choses près, sont en présence, il n’en est pas question. Là-bas, le troisième partenaire d’Ecolo et du PS est DéFI. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Cela fera partie des questions posées ce soir.

Nos invités

Nous recevrons Christine Morreale pour le PS, Georges Gilkinet pour Ecolo, Didier Gosuin pour DéFI et Georges-Louis Bouchez pour le MR. Nous invitons également des membres de la société civile, signataires de la déclaration non gouvernementale. Le politologue Pierre Vercauteren sera également sur notre plateau.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.