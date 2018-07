Mais au fait, c'est quoi ce régime de chômage avec complément, qui remplace les prépensions ?

Chaque fois que vous entendez le terme "prépension", sachez que ce terme est impropre. Depuis 2012, il faut parler de "régime de chômage avec complément d'entreprise" ou RCC. Aujourd'hui, un travailleur qui perd son emploi lors d'une restructuration peut bénéficier de ce régime. Qui est en fait assez simple : d'un côté, le travailleur licencié touche une allocation de chômage sans - c'est important - aucune dégressivité dans le temps, et de l'autre une indemnité complémentaire payée par l'entreprise qui a décidé du licenciement.

Un coup de pouce pour l'Etat et le travailleur

Ces indemnités complémentaires payées par l'ancien employeur, ce sont des taxes en plus pour l'Etat, et plus de pouvoir d'achat pour le travailleur licencié. C'est aussi une protection : le travailleur ou la travailleuse garde ce statut jusqu'à la pension. Et si le travailleur licencié retrouve du travail, il conserve cette indemnité complémentaire. Ce statut n'est pas son obligation : le travailleur doit rester disponible sur le marché du travail et accepter tout emploi convenable ou formation professionnelle. Dernière précision : il faut, en 2018, au moins 56 ans pour en bénéficier. Il faudra avoir 59 ans, en 2019, et 60 ans en 2020.