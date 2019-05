Maingain va-t-il trop loin en qualifiant la N-VA de "parti d'extrême droite"?

« L’extrême droite nationaliste », voilà les termes employés par Olivier Maingain ce dimanche midi pour parler de la N-VA, à l’occasion du congrès de DéFI. Ces propos font partie d’une longue liste d’apostrophes acides portée à l’encontre de ses concurrents politiques. Nous avons voulu connaître la légitimité de ces termes. La N-VA est-elle un parti d’extrême droite ?

« A mon sens, non », commence le politologue Pascal Delwitte, « Et c’est le point de vue de la majorité des politologues qui travaillent sur les droites radicales à la fois en Belgique et en Europe ». Car il faut plusieurs critères pour qu’un parti soit qualifié d’extrême droite. Il y a deux éléments principaux. « La promotion d’un nationalisme organiciste, c’est-à-dire la nation vécue comme un organe vivant (grande et belle). D’autre part, une idée centrale de rejet de l’autre. L’autre pouvant être le réfugié, le musulman et, historiquement, le juif ».

Peut-on dire que la N-VA est totalement exempte de ces deux caractéristiques ? « On peut les retrouver chez certains cadres de la N-VA, mais ce n’est pas au cœur de l’identité du parti, comme c’est le cas chez le Vlaams Belang ».