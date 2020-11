Made In Chez Nous : Une maison de production musicale qui fait le show international

C’est en plein cœur de Bruxelles que Musicom, une entreprise spécialisée dans la production musicale et le design sonore, vibre au rythme de gigantesques projets de spectacles internationaux. Cette success-story est née dans une petite cave lorsque les cofondateurs de cette maison de production, Pierre Mussche et Renaud Charlier étaient adolescents et passionnés de musique électronique. Aujourd’hui, c’est dans leurs studios que naissent les premières notes, les premiers sons d’une partition commandée par de grands metteurs en scène.

Un coup de fil qui ouvre les portes du monde du spectacle

Pierre Mussche, également directeur musical de Musicom, composait dans un premier temps pour des défilés de mode, pour le secteur de la publicité ou évènementiel. Mais un jour, un coup de fil inattendu a basculé cette petite entreprise dans une autre dimension. Pierre Mussche nous raconte cette heureuse surprise : " Franco Dragone a été un déclencheur dans ce monde du spectacle. Et on a eu l’occasion de travailler avec lui sur un projet aux Emirats. Et cela nous a ouvert des portes à l’international. Là, on est en train de travailler avec une metteur en scène qui s’appelle Es Devlin qui fait entre autre Kanye West, U2, Adele, Billie Eilish. "

Depuis cette première collaboration avec Franco Dragone, cette entreprise belge est régulièrement sollicitée afin de composer des œuvres musicales pour des évènements grandioses. Pour n’en citer que quelques-uns : les cérémonies des jeux asiatiques au Turkménistan, le spectacle de nouvel an à Dubaï, et la cérémonie de clôture des jeux olympiques de Sotchi. Au fil des voyages et des rencontres, l’atout de cette maison de production est de toujours s’imprégner de la culture musicale locale pour l’adapter aux codes des énormes shows. Un leitmotiv que revendique Pierre Mussche : " Ce qui est très important, c’est d’avoir l’identité du pays, et de reproduire leurs racines dans une écriture qui est liée à une histoire. Ce n’est pas de faire de la musique ethnique d’un pays, c’est de rendre ça plus riche avec des orchestrations, avec un aspect filmique, avec des mélanges de sonorités électroniques pour moderniser le genre. On ne se donne aucune limite. "

Avec les plus grands et avec de jeunes talents belges

Depuis, Pierre Mussche et Renaud Charlier travaillent avec les plus grands metteurs en scène, orchestres, chœurs, et artistes de la planète. Mais ils donnent aussi la chance aux artistes belges. Gwenaël Grisi, un jeune et talentueux compositeur belge, collabore pour le prochain projet : la fête nationale des Emirats arabes unis. Pour Gwenaël Grisi qui n’en est pas à sa première collaboration, les deux cofondateurs lui offrent une liberté et une opportunité qu’il est difficile de trouver ailleurs : " Grâce à eux, j’ai eu l’occasion de travailler avec des orchestres plus grands à l’étranger comme à Londres ou en Hongrie. En tout cas, avec des orchestres en tant que jeune compositeur. "

Pertes et difficultés liées au Covid

Avant la crise sanitaire, le chiffre d’affaires s’élevait à 1 million 750.000 euros. Covid oblige, la maison de production estime que la perte avenir atteindre les 70%. S’il est vrai que les affaires reprennent, la pandémie impacte bien évidemment toute la logistique pour les prochains évènements. Renaud Charlier, cofondateur et producteur de Musicom, nous explique les difficultés rencontrées : " Depuis six mois, on était quasiment à l’arrêt. Cela une grande influence aussi sur la logistique des futurs évènements. Puisque les équipes doivent être déployées à l’étranger, et cela pose de gros problèmes. Autre problème, c’est l’enregistrement de larges formations. On ne peut plus, dans les studios, mettre quarante ou soixante musiciens. Il faut réduire la taille des orchestres, et donc avoir un résultat différent. "

Malgré les difficultés, les metteurs en scène font toujours appel aux services de cette entreprise dont les 80% de la production musicale sont vouées à l’international. Autant dire que si la musique est le langage universel des émotions, le savoir-faire belge est un aiguilleur du son reconnu dans le monde entier.