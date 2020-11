Made In Chez Nous : Un studio d'animation belge qui a tout du géant américain

Cachée dans une rue de la commune de Forest, une entreprise bruxelloise se frotte aux plus grands studios hollywoodiens de l’animation. Près de 120 employés créent, et animent les personnages du prochain long métrage qui sortira aux 4 coins de la planète. Nwave, c’est l’histoire d’une success-story qui s’est dessinée, il y a une trentaine d’années.

Du mini-studio au leader mondial

Ben Stassen, le cofondateur de Nwave Pictures, nous conte la naissance de cette entreprise : " En 1990, j’ai découvert la station d’infographie. Donc l’ordinateur qui permet de créer des images pour l’animation. Et j’ai été séduit ! Je me suis dit : ça, c’est un mini-studio sur un bureau. Cela a été le départ. Nous nous sommes d’abord concentrés sur les films pour les parcs d’attractions. Et très vite, nous sommes devenus le leader mondial de ces films pour les musées, parcs d’attractions, etc. Ce n’est que quinze ans plus tard, en 2005, que nous nous sommes lancés dans la production de longs métrages. "

Fort de son expérience, le studio d’animation fait le pari de réaliser Fly to the Moon. Le tout premier film en 3d jamais créé pour les salles de cinéma traditionnels. Autofinancée, cette histoire de trois mouches, qui se retrouvent dans l’espace lors de la mission Apollo 11, a généré 100 millions de dollars aux Box-Office.

Pour Ben Stassen, son entreprise est à la pointe mais très loin des budgets américains : " Au niveau européen, nous sommes l’un des leaders. Au niveau mondial, comparé aux Américains, nous sommes des nains de jardin. Nos budgets sont des budgets énormes pour le cinéma belge, entre quinze et vingt millions d’euros. Mais il n’y a pas un film américain d’animation qui se fait pour moins de cent millions (d’euros) ! "

Un savoir-faire "pur belge"

Pourtant, le savoir-faire de l’entreprise belge est reconnu dans le monde entier. Les longs métrages ont été distribués dans 70 territoires à travers le monde. Pour en citer quelques-uns : il y a Sammy, le plus gros succès du studio d’animation qui a généré 100 millions de dollars de chiffres d’affaires, Corgi, ou Big Foot family. Cumulés, il faut compter pour les longs métrages, un demi-milliard de dollars de chiffres d’affaires.

L’atout majeur du studio est que tout est produit de A à Z. Ce qui est rarissime dans le secteur. Mais c’est aussi de conserver ses talents, certains d’entre eux travaillent pour Nwave depuis de nombreuses années. Jérémy Degruson, le réalisateur, nous explique comment cette structure fonctionne en toute efficacité et complicité : " On a un petit côté familial dans notre façon de travailler. On arrive à faire beaucoup avec peu. C’est un petit peu à la belge. On n’a pas forcément des budgets illimités, et donc on essaye d’être inventif. Essayer de trouver des solutions, pour mettre un maximum de ce qu’on peut sur l’image. A la pellicule, comme on dit !"

Une envolée prometteuse même par temps de Covid

La crise sanitaire a bien sûr un impact sur l’entreprise, mais étonnamment elle s’en sort plutôt bien. Ben Stassen nous explique le bilan " coronavirus " et comment l’entreprise retrouve des couleurs durant cette crise : " Heureusement, le confinement n’a pas eu trop d’impact sur la production. Vu qu’on est en digitale, on peut faire du télétravail. Le volet parc d’attractions et musées, c’est la catastrophe. C’est 50% de chiffres d’affaires en moins. L’exploitation en salle a très fort chuté. Par contre, l’envers de la médaille, on a des demandes énormes pour les plateformes de cinéma en ligne, le streaming. Là, en termes de chiffres d’affaires, ça va nettement augmenter par rapport à ce qu’on a connu dans le passé. "

Deux longs métrages sont en cours de production. On imagine déjà un succès planétaire qui marquera une nouvelle fois l’empreinte animée du savoir-faire belge.