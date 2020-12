Made in chez nous : EyeD Pharma voit grand avec son implant oculaire révolutionnaire

Implantée aux abords du CHU de Liège et non loin de l’université, EyeD Pharma est une entreprise spécialisée dans le secteur ophtalmologique qui travaille en étroite collaboration avec les plus grands spécialistes et les jeunes talents de la région.

Une expansion exponentielle

Le produit phare de cette biotech liégeoise, c’est un implant oculaire révolutionnaire pour traiter le glaucome. Cette maladie est la deuxième cause de cécité dans le monde. Pour le moment, si ce traitement est toujours en phase de développement, l’entreprise wallonne a déjà attiré le regard de nombreux investisseurs. Fonds publics et privés confondus, elle a déjà levé près de 70 millions d’euros d’investissements. Mélanie Mestdagt, la CEO de EyeD Pharma nous fait part de l’expansion sans cesse croissante de la PME : " En 2012, nous étions deux. Moi et une ingénieure chimiste. Puis, on est resté relativement petit jusqu’en 2016, nous étions quatre… Et puis on a commencé à grandir en étoffant l’équipe pour étoffer les expertises en engageant à peu près une personne par mois. On est soixante-deux aujourd’hui et on continuera à engager une personne par moi en 2021. "

Un implant oculaire unique au monde

Le glaucome est une pathologie qui nécessite des interventions, mais aussi un traitement contraignant. Cela implique quotidiennement des gouttes vie. Mais les chirurgiens ophtalmologues ont constaté que les patients ont du mal à suivre le traitement. D’où l’idée de développer un implant oculaire aussi petit que précis. D’autant plus que l’implant contient et diffuse le traitement sans intervention du patient. Fabienne Wijzen, la directrice en innovation, nous livre pourquoi il s’agit d’une première mondiale dans le domaine ophtalmique : " Cette technologie est exceptionnelle car elle permet de faire de la libération contrôlée de produits, mais à partir d’un implant qui est très petit. On parle ici de plusieurs centaines de microns. C’est la taille d’un ou deux cheveu (x). Et le principal atout de cette technologie, c’est qu’elle permet de libérer un principe actif sur du long terme. On parle de deux à trois ans. C’est sa spécificité par rapport à d’autres produits qui sont en développement ou sur le marché. "

La crise sanitaire et son impact sur les recherches

Ce système, qui a pour objectif de libérer le patient de sa médication, nécessite une dizaine d’années de recherche avant d’être validé, puis distribué sur le marché. Les appareils, utiles à la production, ont été conçus sur mesure tant le projet est unique. Le développement des techniques et des technologies de pointe coûte un million d’euros par mois. Des dépenses importantes qui ont été impactées par la crise sanitaire, comme nous l’explique Pascal Berthelet, directeur des opérations : " Il y a eu plusieurs impacts, mais le plus important c’est la livraison des équipements. Ceux-ci devaient venir d’Italie qui a été un des premiers pays européens impactés par le coronavirus. Et la date de livraison des équipements correspond au début du confinement là-bas. Ces machines sont restées jusqu’en septembre en Italie avant de pouvoir être livrées en Belgique. Globalement, nous avons perdu six mois sur notre plan de développement. Ce qui correspond en perte financière à quatre ou 5 millions. "

D’ici 6 années, l’entreprise liégeoise sera en mesure de fournir son implant oculaire aux quatre coins du monde. Ce qui représentera à terme des centaines de millions d’euros de chiffres d’affaires annuels. Une success-story qui confirme à nouveau la vision et l’excellence du savoir-faire belge.