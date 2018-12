Lutte pour le climat : faut-il arrêter de prendre l’avion?

A la base de cette question, une carte blanche. Celle d’Olivier De Schutter, 50 ans, professeur à l’UCLouvain, membre du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU. Après des années à parcourir le monde, il s’est engagé à ne plus prendre l’avion afin d’être cohérent avec son engagement pour la transition écologique et sociale. Il estime que changer sa manière de vivre contribue à changer la société. Même si, dit-il, "le comportement individuel ne fait aucune différence, si on le considère isolément. Mais à mesure que certaines manières de vivre se diffusent, la norme sociale change déjà".

Olivier De Schutter prend donc le vélo et le train et ne prend plus l’avion afin d’être cohérent avec ses engagements de lutte contre les dérèglements climatiques. Cette posture pose la question de la responsabilité individuelle face à des changements globaux. Mais cela pose surtout la question du transport aérien. Actuellement, un parcours entre Bruxelles et Rome coûte moins cher en avion qu’en train ou qu’en voiture, en bonne partie car le kérozène n’est pas taxé. Faut-il rendre le prix de l’avion plus cher ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce lundi 17 décembre dès 12h30, sur La Première, Waldo Cerdan, expert indépendant en sécurité aérienne et instructeur et Olivier De Schutter, professeur à l'UCLouvain, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU.