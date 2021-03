Il existe deux sections D-radex en Belgique, dans les établissements d’Ittre et d’Hasselt, comptant chacune une vingtaine de cellules. Ces sections sont comme des prisons dans la prison. Les détenus qui y sont placés n’ont aucun contact avec les autres détenus et se voient imposer des règles d’incarcération plus strictes. Restrictions d’appel téléphoniques, visites sous la surveillance d’un gardien. Condamné pour terrorisme, Amine(nom d’emprunt) a passé 4,5 ans en D-radex. "Les visites se font dans la discrimination. Vous avez une salle d’une vingtaine de tables dont trois isolées dans un coin réservées aux détenus D-radex. Cela aurait été équitable s’il y avait des tables réservées aux voleurs, aux violeurs, aux pédophiles, aux escrocs… De plus, au début, on me présentait menotté à ma famille. On ne me les retirait qu’une fois installé malgré mes demandes de les retirer avant mon arrivée auprès de mon épouse, de mes enfants ou de mes parents. C’est humiliant ".

Mous a été condamné à 9 ans de prison pour des faits de droit communs. Il a passé plusieurs années en section ordinaire avant d’être transféré en section D-radex, destinée à accueillir les détenus condamnés pour terrorisme ou considérés comme des recruteurs pour les milieux djihadistes. "J’étais soupçonné d’avoir fait du prosélytisme en prison. Mais on ne vous dit rien. On vous amène dans la section et vous devez subir le régime qui y est imposé".

Suite aux attentats survenus entre 2014 et 2016 à Paris et Bruxelles, de nombreux dispositifs ont été mis en place par le législateur belge afin de lutter contre le terrorisme. Parmi ceux-ci, un régime un détention strict et en vase clos pour les détenus jugés radicalisés, extrémistes ou terroristes. 5 ans après, quel bilan tirer de ces ailes D-radex ? Différentes voix dénoncent l’inefficacité du système et le non-respect des droits humains. En 2019, l’Etat belge avait d’ailleurs été condamné en première instance à indemniser des détenus suite à la plainte déposée par sept d’entre eux.

Depuis octobre 2019, les détenus des ailes D-radex ont également accès au grand préau . Une heure par jour, entre 8 et 9 heures du matin, avant les autres détenus. Mous en a bénéficié à la fin de sa peine. "C'était mieux mais en hiver, il faisait toujours nuit. On ne voyait jamais la lumière". Aujourd’hui, les détenus D-radex ont également accès au préau en début d’après-midi.

Pour pouvoir se défouler et faire du sport, les détenus D-radex avaient accès à une petite pièce aménagée. "On nous proposait une cellule équipée de deux machines mais on était privés d’air vu que les fenêtres étaient fermées durant les heures de préau des autres détenus".

Les détenus y avaient accès une heure par jour par groupe de trois et sous la surveillance d’un gardien. "Le surveillant est là pour nous écouter et faire des rapports. Mais ils étaient pleins de haine envers nous et nous mettaient tous dans le même panier. Ils étaient incultes par rapport à la religion, ils n’avaient eu qu’une petite formation. Et ce sont eux qui devaient nous juger".

Mous avait un accès à l’extérieur restreint durant sa détention. "Le préau pour nous, c’était une cage. Je l’appelle comme ça parce que c’est bétonné tout autour et avec des grilles au plafond. C’était très petit et on n’avait jamais de soleil. La D-radex, c’est comme si on vous enterrait".

Les détenus placés en D-radex n’ont pas ou peu accès aux activités, aux formations, au travail en prison. "On passait notre temps à ne rien faire et on a eu aucune préparation à la sortie" regrette Mous.

"On nous reprochait d’uniquement adorer notre seigneur et de rythmer notre quotidien par la prière et la lecture" constate Amir. "Mais, à vrai dire, on ne nous proposait rien d’autre. La seule activité proposée était le culte et ils soutiennent que le but de cette section, c’est de nous déradicaliser. Quelle comédie ! "

Les deux anciens détenus de l’aile D-radex iront jusqu’à fond de peine ou presque. Et auront beaucoup de mal à bénéficier de sorties anticipées, même lorsqu’il s’agit de rendez-vous au CAPREV, le Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents.