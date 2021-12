Lutte contre la pauvreté et la précarité: "faire de la solidarité une réalité structurelle et durable"

Alors que la Belgique est secouée par la crise sanitaire, sur laquelle se sont greffées les inondations meurtrières du mois de juillet, "il est essentiel de passer des mesures d'urgence aux mesures structurelles, et de faire de la solidarité une réalité structurelle et durable dans notre société". C'est en tout cas la conclusion principale du 11e rapport bisannuel "solidarité et pauvreté" publié par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale.

Durant un an et demi, ce dernier a organisé, en pleine crise du Covid, une concertation sur le thème de la solidarité, avec des personnes en situation de pauvreté et leurs associations et réseaux, des organisations de terrain, des institutions et des experts. Le rapport publié ce lundi est basé sur ces discussions. Il se concentre sur deux domaines dans lesquels la solidarité est présente et qui sont essentiels dans la lutte contre la pauvreté: le travail et la fiscalité.

"Pour les participants qui vivent eux-mêmes en situation de pauvreté, c'est clair: non seulement ils souhaitent exprimer leur solidarité et contribuer à la société, mais ils agissent. En s'entraidant, en accueillant quelqu'un chez eux, en faisant du bénévolat (reconnu ou non), en exerçant des emplois essentiels mais souvent précaires... Pourtant, la société n'en a pas réellement conscience et les comportements solidaires sont parfois même sanctionnés, comme dans le cas du statut de cohabitant", constatent les auteurs du rapport.

Quant au travail rémunéré, "il peut aider les personnes à sortir durablement de la pauvreté s'il s'agit d'un emploi de qualité sur les plans financier et contractuel, en termes de conditions de travail et de valorisation sociale". "Mais c'est aux gouvernements et aux partenaires sociaux à fournir de tels emplois à ceux qui ont des difficultés à accéder au marché du travail", ajoutent-ils.

L'autre volet du rapport se concentre sur la fiscalité, qui comporte de "nombreuses inégalités". "Durant la concertation, l'existence d'une richesse extrême dans notre pays et dans le monde est aussi apparue comme une forme d'inégalité extrême", poursuivent les auteurs, qui plaident "pour une contribution plus grande des citoyens fortunés et des multinationales", pour un "renforcement du principe de progressivité de l'impôt" et pour une redistribution plus équitable.

"Ce rapport fournit des éléments et des recommandations pour le débat et l'action politiques, dans la perspective d'un nombre suffisant d'emplois accessibles et décents, du renforcement de la sécurité sociale, d'un système fiscal équitable et de services publics de qualité et accessibles", résume enfin Henk Van Hootegem, coordinateur du service.

Dans ce contexte, l'organisation d'une Conférence interministérielle sur la lutte contre la pauvreté, comme le prévoit l'Accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, serait "un signal fort témoignant de la volonté des différentes autorités de prendre ce rapport en considération, et d'intégrer ses recommandations à leurs politiques, dans le cadre des plans de relance et dans la lutte contre la pauvreté", conclut-il.