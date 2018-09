Lutte contre la criminalité à Anvers: un site internet pour y dénoncer les cas suspects

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), inaugure ce lundi une nouvelle plateforme en ligne, "Shield", dont l'objectif est d'échanger des informations sur la criminalité.

Concrètement les entreprises (dans un premier temps) et les citoyens (dans un deuxième temps), peuvent via cette plateforme informer la police de cas suspects dont ils seraient témoins dans leur environnement. L'idée étant de créer un vaste réseau d'information pour lutter contre le trafic de cocaïne via le port d'Anvers et la criminalité de manière générale.

Le réseau pourrait même être étendu aux écoles, aux clubs sportifs et autres associations, selon le journal De Morgen.

Une expérience new-yorkaise

Le système s'inspire très largement de ce qui se fait aux Etats-Unis, et plus précisément de New York où cette plateforme a vu le jour après les attentats de 11 septembre 2001.

Bart De Wever a d'ailleurs invité deux policiers de la NYPD (New York Police Department) à la présentation de cette version anversoise.

Un bourgmestre en campagne

Le fait de lancer cette plateforme à trois semaines des élections communales, n'est évidemment pas innocent.

"La NYPD est connue chez nous via toutes sortes de films et de séries. Ce corps de police symbolise la rigueur et l'efficacité", explique le politologue Dave Sinardet dans De Morgen. Et de rappeler, qu'il y a 6 ans, Bart De Wever a fait de la lutte contre la drogue une priorité. Or, ce n'est pas un succès jusqu'à présent et le sentiment d'insécurité règne à Anvers.

Bart De wever est d'ailleurs fort critiqué ces derniers mois face à l'explosion de la criminalité à Anvers. Cette annonce est une manière de répondre à la critique et de redorer son image juste avant les votes.