Lutte contre l'Etat islamique : "Mission accomplie", sans perte, pour les forces spéciales belges en Irak

"Mission accomplie", a lancé mercredi le chef des opérations de l’armée belge, le général major Johan Peeters, devant la presse pour résumer l’opération Valiant Phoenix» (OVP) menée principalement par des membres du groupe des Forces spéciales (SFG) durant près de quatre ans dans le nord de l’Irak pour entraîner et assister l’armée irakienne, parfois même au contact des djihadistes de l’Etat islamique, avant leur défaite.

Mossoul. On se souvient d'une véritable boucherie. Ce qu'on sait moins, c'est qu'une équipe médicale de la défense belge était présente. En soutien de nos troupes mais ce sont surtout des soldats irakiens qui ont été blessés. De janvier 2015 à fin novembre dernier, de 30 à 80 militaires belges ont, selon les périodes, été déployés en Irak à Bagdad et dans les environs de Mossoul et d’Erbil, dans le nord du pays pour "entraîner, assister et accompagner" des unités irakiennes et des peshmergas (combattants kurdes) dans le cadre de l’opération Inherent Resolve (OIR) dirigée par les Etats-Unis pour défaire militairement l’Etat islamique, alias Daech selon son acronyme arabe, et qui rassemble une soixantaine de pays et d’organisations.

Chirurgiens et forces spéciales

Sur le terrain, treize pays seulement étaient présents, les Belges formant avec des forces spéciales néerlandaises le Task Group 631 jusqu’en avril 2018. Ce détachement, pour la partie belge, était principalement composé de membres du SFG, avec le renfort d’autres unités : des commandos pour la conduite de véhicules protégés contre les engins explosifs improvisés (IED), la logistique, les transmissions, le renseignement et une équipe chirurgicale – un nouveau concept baptisé SOST (pour Special Operations Surgical Team) – qui a soigné plus de 360 blessés, principalement des militaires irakiens, mais aussi des journalistes français.

L'action des F-16 belges en Irak est connue. Ces bombardements ont été possibles uniquement grâce à la présence au sol de gens très discrets : les forces spéciales. Elles ont aussi épaulé l'armée irakienne au plus près avec tous les risques que cela comporte.

Aujourd'hui la présence des militaires belges en Irak se réduit à une poignée d'hommes seulement puisque l'Etat Islamique a officiellement été vaincue.