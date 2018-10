Lutte contre l'Etat islamique: "La contribution belge à la coalition anti-EI sera définie par le plan d'opérations 2019"

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, présentera dans le courant du mois de novembre le plan d'opérations (militaires) pour 2019 au conseil des ministres, a affirmé lundi la porte-parole du ministre après l'annonce par la VRT d'un retrait des militaires d'élite belges opérant en Irak dans le cadre de la coalition anti-Etat islamique (EI).

Ce plan définira "notre contribution à la lutte contre l'EI", a-t-elle précisé. Selon la chaîne publique flamande VRT, une centaine de militaires belges, dont des troupes d'élite engagées dans la lutte contre le groupe djihadiste, vont être retirés d'Irak. La décision formelle du gouvernement est attendue début novembre, a-t-elle ajouté.

Laurence Mortier, la porte parole du ministre de la Défense, affirme que le plan définissant les principaux exercices et opérations militaires prévus pour l'armée belge en 2019 sera soumis le mois prochain au conseil des ministres, dont la contribution à la lutte contre l'EI.

Le contingent belge de l'opération "Inherent Resolve", le nom donné par la coalition dirigée par les Etats-Unis à la lutte contre Daesh, est passé en mai dernier de 43 à 114 personnes, dont un détachement de génie installé sur l'aéroport d'Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien.

Cet aéroport est l'une des principales installations utilisées dans la région par les forces de la coalition et les Belges sont chargés d'améliorer les conditions de vie des autres contingents présents à Erbil.

Les autres sont chargés d'une mission d'entraînement et d'assistance (en anglais "Train and Assist", T&A) aux forces irakiennes et aux peshmergas (combattants kurdes).