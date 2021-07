Lucas van Molle succède à Chems Mabrouk à la présidence de la Fédération des étudiants francophones (FEF), signale mercredi cette organisation. Il aurait dû entrer en fonction le 1er août mais l’a finalement fait lundi, après la démission de la désormais ancienne présidente pour des raisons professionnelles.

La nouvelle équipe exécutive s’inscrit dans la continuité du travail effectué ces deux dernières années. Elle continuera de défendre les droits et les intérêts des étudiants de manière militante et syndicale, affirme la Fédération, qui rappelle être représentative de l’ensemble des étudiants puisque composée de membres venus de toutes les régions de la Belgique francophone et des trois types d’enseignement.

Parmi les priorités de Lucas van Molle, on retrouve les réformes du décret paysage, du système des allocations d’étude et de la formation initiale des enseignants et la sélection dans les études de médecine et de médecine vétérinaire.