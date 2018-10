Louvain: le sp.a livre le bourgmestre et s'associe avec le CD&V et Groen

Avec un dépouillement complet, le sp.a reste en tête avec 25,9 % mais perd des plumes (-5,5%). Louis Tobback était bourgmestre de la ville du Brabant flamand depuis 1995. Cette année, il a laissé la place à Mohamed Ridouani qui a tiré la liste. La N-VA du challenger Lorin Parys passe de 19 à 22,2%, tandis que Groen passe de 15,5 à près de 19,7 %.

Le CD&V, partenaire de la coalition, passe de 18,5 % à 16,1 %. Une continuation de la coalition actuelle de sp.a et CD&V ne réussirait pas. L'Open Vld chute également de 7,8 à 6,5 pour cent, tandis que le Vlaams Belang reste presque au statu quo à 3,6 pour cent. La PVDA arriverait à un siège avec 4,6%.

Mohamed Ridouani (sp.a) deviendra bourgmestre et s'associe avec le CD&V et Groen pour former une coalition.