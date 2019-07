Louis Michel au sujet de son fils : "C'est un témoignage intéressant des qualités qu'on lui reconnaît"

C’est donc bien Charles Michel qui est élu au poste de Président du Conseil européen. Quelques minutes après l’annonce, son père, et ancien député européen, Louis Michel s’est dit très heureux de cette nomination pour son fils. "Je suis évidemment très heureux ! Je crois que pour la Belgique, c’est une bonne chose. Il est évident qu’une position comme celle-là pour défendre aussi les intérêts du pays, c’est quand même important. C’est aussi une reconnaissance de ses qualités. De ses qualités de négociateur et de recherche du consensus. C’est un peu la marque de fabrique, l’ADN belge. C’est donc intéressant."

Pour Louis Michel, la désignation de Charles à ce poste est une forme de reconnaissance de ses qualités à trouver des compromis. "Je pense que la proximité d’Emmanuel Macron, mais aussi la proximité et confiance de gens comme Angela Merkel, a joué. Il avait un réseau de gens qui ont reconnu ces qualités pour rapprocher les gens, et rapprocher les points de vue, enfin, ce qui fait dans le fond la qualité principale de la diplomatie belge. On est habitués d’avoir des gouvernements de coalition. Il faut rapprocher les points de vue et essayer de relier les gens entre eux. Et, je crois que ça, il l’avait et l’a démontré par le passé. C’est donc un témoignage intéressant des qualités que tout le monde lui reconnaît," assure-t-il.

"Je pense qu’il ne sera pas l’arbitre, mais celui qui proposera les solutions, qui proposera les consensus, qui proposera les proximités, qui essaiera d’intégrer les respirations diverses qu’il y a en Europe, les interrogations et les incertitudes aussi. Il faudra évidemment faire preuve de créativité, mais aussi de rigueur. Je pense qu’il a ces qualités-là," a-t-il ajouté.

Quid de Charles Michel sur la scène politique belge ?

Charles Michel enfile donc les habits européens. Qu’en est-il donc de son rôle en Belgique ? "Je me suis toujours bien gardé d’orienter son agenda. S’il y a quelqu’un qui est libre dans sa tête, et prend ses décisions tout seul, c’est lui. Nous avons suffisamment de gens de qualité au MR pour faire le travail. Et puis, Charles ne va pas disparaître des radars. Il sera dans cette fonction-là et restera toujours MR."

Louis Michel s’est enfin exprimé sur ce que représente la fonction de Président de Conseil européen. "Dans le contexte historique actuel, il est clair que la fonction de Président conseil européen est éminemment importante. Je crois que, la Présidence du Conseil, après avoir été Premier ministre dans des conditions extrêmement difficiles, et là où il a fait démonstration de son caractère et de sa rigueur, je pense que la Présidence du Conseil européen est un sommet pour une personnalité politique. Cela va de soi."