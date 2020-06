Lors de la formation du gouvernement flamand, B. De Wever aurait demandé à l'Open Vld et au CD&V de se coaliser avec le Belang

Lors de la formation du gouvernement flamand l'an dernier, la N-VA avait explicitement demandé à l'Open Vld et au CD&V de monter dans un gouvernement avec le Vlaams Belang, indique vendredi l'ancienne président de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, lors de l'émission "De afspraak op vrijdag" ( Canvas - VRT ).

"Lors de la formation du gouvernement flamand, voici un an, alors que nous étions pleinement impliqués dans les discussions, la N-VA nous a dit tout comme au CD&V: rejoignez-nous dans un gouvernement N-VA-Vlaams Belang. Nous vous récompenserons généreusement, mais nous voulons faire participer le Vlaams Belang. Cette proposition a vraiment été sur la table et a été vraiment testée politiquement. Seule ma réponse a toujours été claire: non", a déclaré Gwendolyn Rutten, qui était alors encore présidente de l'Open Vld.

