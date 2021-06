Loi pandémie: quatrième report du vote, le Conseil d'Etat sollicité sur une série d'amendements de l'opposition

59 voix à la Chambre ont amené un quatrième report de la loi pandémie. Du coté de la majorité, la crainte exprimée est de voir un "carrousel" se mettre en place pour bloquer l'adoption de la loi. "Pas de flibuste" a répété l'Ecolo Gilles Vanden Burre qui espère que le Parlement ne sera pas instrumentalisé. Mais du coté de l'opposition, CdH, NVA et PTB, tous évoquent des différences entre l'avant-projet déjà soumis au Conseil d'Etat et la nouvelle mouture du projet de loi, des différences qui ne relèvent pas exclusivement de l'avis du Conseil d'Etat mais qui abordent de nouveaux aspects non encore examinés par le Conseil d'Etat.

Ce qui justifie ce quatrième report du vote et le renvoi d'une série d'amendements pour avis au Conseil d'Etat.