Loi Climat: MR et Ecolo se rejettent la faute

La Chambre a décidé dans la nuit de ne pas réviser l'article 7 Bis de la Constitution par 76 voix pour, et 66 voix contre. De quoi empêcher la mise sur pied de la loi Climat, pour le moment. Il fallait une majorité des deux tiers (101 voix sur 150) et une majorité dans les deux groupes linguistiques, avant un passage au Sénat.

Le député fédéral MR, David Clarinval, a déploré le temps perdu. "Les positions étaient connues depuis longtemps, les partenaires flamands nous avaient clairement fait savoir qu'ils refuseraient de toucher à la Constitution. Ce texte était impossible pour eux. Malheureusement, nous savions que cette voie était sans issue et l'on regrette d'avoir perdu du temps", explique-t-il.

Le MR a pour sa part annoncé qu'il faudra, dès la semaine prochaine, discuter des mesures concrètes pour atteindre les objectifs; "Il y a la voie de l'écologie punitive, avec des taxes et des interdictions, comme le souhaite Ecolo et la voie libérale avec des diminutions d’impôts pour inciter les gens à se comporter correctement" a-t'il rajouté.

Le parti renvoie à ses 40 mesures. "Nous avons proposés d'autres voies, j'espère que nous pourrons en débattre la semaine prochaine avec notre proposition alternative", a conclu David Clarinval.

Le parti Ecolo, par la voix de son co-président, n'a pas manqué de réagir à ces propos. "Quand on regarde le texte proposé par le MR, on retire tout objectif chiffré. Il n'y a plus que de bonnes intentions", a déclaré Jean Marc Nollet. "Aujourd'hui, la situation de la planète, du climat, nécessite beaucoup plus de courage et d'ambition que ce que l'on retrouve dans le texte du MR, qui n'est en fait qu'un simple statu-quo".

De son coté, Maxime Prévot, le président du cdH interrogé par Thomas Gadisseux, regrette qu'il n'ait pas été possible de réunir une majorité suffisante pour soutenir le processus. "Le cdH était favorable à la fois à une révision de la Constitution en faveur d'objectifs climatiques ambitieux, à la loi Climat également", a-t'il déclaré. "

"Chacun essaye d'être plus vert que le voisin. Essayons simplement d'être sérieux. Si l'enjeu climatique tient sincèrement à cœur des mes homologues, qu'ils répondent au courrier que je leur ai adressé il y a une dizaine de jours visant à dire, réunissons-nous, majorité et opposition, après les élections, pour réellement doter ce pays d'une vision stratégique sur 15 ou 20 ans sur les questions climatiques".