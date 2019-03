Loi Climat : " Même le premier pas, on n'arrive pas à le faire "

Il n’y aura pas de loi climat avant les élections. La révision de l’article 7 bis de la Constitution a été rejetée cette nuit à la Chambre. 76 voix pour et 66 voix contre, la majorité des deux tiers, indispensable à cette révision, n’a donc pas été réunie. N-VA, Open VLD et CD & V ont voté contre, Verts, Socialistes, MR, cdH, DeFI et PTB ont voté pour.

Adélaïde Charlier, co-organisatrice du Mouvement des jeunes pour le climat, déclare ne pas être surprise. « On s’y attendait malheureusement. Bien sûr, on avait toujours espoir jusqu’à la dernière minute, mais nous sommes vraiment très déçus que ces partis ne voient pas le décalage entre leurs choix pris hier et ceux qui s’expriment dans la rue ».

La jeune militante considère également que le fait de ne pas avoir réussi à convaincre est un échec. « On est très déçus que certains politiciens n’aient pas compris qu’il fallait agir avant la fin de cette législature. J’ai même été étonnée quand j’ai vu un sondage de 'Time for my Future' qui montre qu’une majorité des votants d’Open VLD et de CD & V sont en fait pour la loi Climat », explique-t-elle. « On ne se rend pas compte qu’on est dans une urgence climatique et qu’on perd encore du temps parce qu’on va devoir attendre la prochaine législature pour pouvoir avancer des idées concrètes ».

Maintenir la pression

Pour autant, Adélaïde Charlier ne considère pas que les diverses manifestations et marches pour le climat ont été inutiles. « On a mis la pression, on a quand même fait un peu bouger les lignes » poursuit-elle. « Par exemple, le fait que le MR ait changé d’avis est déjà pour nous une belle victoire. Le fait qu’on puisse mettre cette pression et qu’on puisse utiliser l’argument que les jeunes sont dans les rues, ce n’est pas pour rien et on sait qu’on va continuer à mettre la pression jusqu’aux élections parce que c’est le prochain grand rendez-vous, le 26 mai, et on continuera tous les jeudis à être dans les rues jusqu’à cette semaine-là ».

A l’approche des examens, le mouvement des jeunes qui manifestent pour le climat ne devrait donc pas connaître de coup de frein. « On va bien sûr devoir se concentrer sur la fin de nos études mais il ne faut pas oublier que les jeunes sont motivés, qu’ils veulent mettre la pression aux politiciens. Je pense que c’est juste une question d’organisation que nous devons faire entre jeunes pour être sûrs de ne pas mettre notre année en péril », explique Adélaïde Charlier. « Après, je pense que c’est aussi important pour certains politiciens de voir que des jeunes mettent leur année en péril pour cette urgence climatique et que ce n’est pas normal. Ils doivent vraiment prendre ça en compte ».

D’ici les élections, Adélaïde Charlier ne fournira pas de consigne de vote mais incite tout de même à voter pour le parti qui fera de l’urgence climatique, une priorité. « Nous précisons justement bien qu’on est apartisan » se défend-elle. « On propose juste à tout le monde de voter pour un parti qui, peu importe ses valeurs de gauche ou de droite, met en priorité la question climatique ».

Si la loi Climat n’est pas encore totalement enterrée, du temps a été perdu estime la jeune activiste. « On perd du temps, encore et encore, alors que nous savons que nous sommes dans une urgence. C’est ce qu’on leur rappelle quand, nous jeunes, on rate nos cours tous les jeudis. On perd du temps et même si cette loi passera plus tard, même si d’autres choses passeront aux prochaines législatures, même si d’autres actions seront proposées, c’était la seule action que les politiciens pouvaient prendre avant les élections ».

Si les opposants à la loi, dont la N-VA, estiment qu’il n’y a aucune mesure concrète dans cette loi, Adélaïde Charlier considère qu’elle est importante pour pouvoir poser un cadre. « Ce n’était bien sûr pas la seule étape qu’on devait prendre, c’était juste le premier pas. Mais même le premier pas, on n’arrive pas à le faire ».