Loi belge de compétence universelle: la Cour européenne des droits de l'homme déboute dix Jordaniens

La Cour européenne des droits de l'homme ne voit "rien d'arbitraire ou de manifestement déraisonnable" dans la manière dont a été traitée par la Belgique la plainte de dix Jordaniens introduite en 2001 sur base de la loi de compétence universelle, a-t-elle jugé dans un arrêt rendu mardi.

Ces dix Jordaniens s'étaient constitués parties civiles auprès d'un juge d'instruction de Bruxelles contre des hauts dignitaires du Koweït, pour crimes de droit international humanitaire pendant la première guerre du Golfe (1990-1991). Ils vivaient au Koweït où ils avaient été réprimés par les autorités et expulsés. Derrière leur cas se trouvaient 7738 membres d'une association constituée pour obtenir des compensations des pertes morales et matérielles subies.

La loi belge de compétence universelle

Unique au monde, la loi belge de compétence universelle de 1993, étendue en 1999 aux crimes de génocide, autorisait alors des poursuites même en l'absence de lien de rattachement avec la Belgique.

Quatre personnes accusées d'avoir participé au génocide rwandais ont ainsi été condamnées en 2001 sur cette base, tandis que d'autres plaintes affluaient, visant entre autres Augusto Pinochet, Fidel Castro, Saddam Hussein, Laurent Gbagbo, Hissène Habré ou Ariel Sharon, mais aussi le président des Etats-Unis George Bush. Les innombrables pressions diplomatiques que subissait la Belgique à l'époque ont culminé dans la menace par les Etats-Unis de déménager le siège de l'OTAN établi à Bruxelles depuis 1967.

La Cour internationale de justice a aussi condamné l'Etat belge en 2002 pour avoir violé le droit international en poursuivant le ministre congolais Yerodia alors qu'il bénéficiait d'une immunité.

En 2003, la Belgique a considérablement réduit la portée de sa loi, en introduisant des critères de rattachement avec le pays ainsi qu'un système de filtrage de l'opportunité des poursuites.

Et dix ans plus tard, l'action des dix requérants jordaniens a échoué devant la Cour de cassation, aux motifs qu'aucun acte d'instruction n'avait encore été accompli au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2003, et que les juridictions belges étaient sans compétence pour connaître de l'action publique.

Mardi, la CEDH a jugé que les juridictions belges avaient "donné une réponse spécifique et explicite" aux requérants. Elle n'aperçoit "rien d'arbitraire ou de manifestement déraisonnable" dans la manière dont leur plainte a été traitée.

La Cour basée à Strasbourg juge aussi que le rejet par les juridictions belges, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de 2003, de leur compétence pour connaître de la constitution de partie civile en 2001, n'était pas disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis.

En effet, les motifs invoqués par les autorités belges (la bonne administration de la justice, dont le risque de surcharge des tribunaux, et la question des immunités que ces poursuites soulevaient au regard du droit international) "pouvaient être considérés comme des motifs d'intérêt général impérieux", a dit la Cour.