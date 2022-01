Logo et nom tout neufs pour la base aérienne de Coxyde avant sa réaffectation

La province de Flandre occidentale, la ville de Furnes et la commune de Coxyde ont présenté mercredi le nouveau nom et le nouveau logo de la base aérienne de Coxyde. La base sera rebaptisée De Nieuwe Basis et portera un logo faisant référence aux pistes. Ce changement devrait donner un élan à la réaffectation de la base.

La Défense avait annoncé en avril 2019 la délocalisation des activités militaires à Ostende. Celles-ci se poursuivront à Coxyde jusqu’en 2024 mais des projets concrets existent pour le réaménagement de la zone. L’intention est de préserver autant que possible le paysage et de rendre le site accessible.

Place y sera faite pour le développement environnemental, un zoning d’affaires local et un parc scientifique, de nouveaux aménagements cyclables, des installations sportives et pour les jeunes et des équipements communautaires. Les services techniques de la ville de Coxyde y seront également hébergés. Les pistes pourraient en grande partie être préservées pour les loisirs aériens. Une petite zone sera conservée comme héliport, la Défense pourra continuer à y mener des exercices d’entraînement.

Un projet stratégique est en cours de lancement pour le phasage et la mise en œuvre du réaménagement. Chacun peut en suivre l’évolution via le site www.denieuwebasis.be.