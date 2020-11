Lockdown : il y a cinq ans, jour pour jour, les écoles fermaient… en raison de la menace terroriste

Mais ces fermetures font écho à une situation similaire en 2015 . Il y a cinq ans, les 23 et 24 novembre, jours pour jours, la menace terroriste poussait les différents gouvernements à ordonner la fermeture des écoles. Un cas de figure totalement inédit mais qui résulte des indices reçus par les services de renseignements. Nous sommes alors quelques jours à peine après les attentats du 13 novembre à Paris , impliquant des terroristes venus de Belgique. Le pays craint des attentats sur son sol.

Lors du premier et du deuxième confinements , le coronavirus a conduit les autorités à fermer les établissements scolaires, des crèches, des universités, des hautes écoles… Le but étant de limiter les contacts sociaux et la prolifération du virus au sein de la population.

Retour en arrière. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2015. Le Conseil national de sécurité, qui suit la crise depuis plusieurs jours, prend une décision radicale. Le niveau de la menace terroriste passe à 4 (sur une échelle de 4) en Région bruxelloise.

Ce qui signifie que "la menace à l’égard de la personne, du groupement ou de l’événement qui fait l’objet de l’analyse est sérieuse et imminente". La commune de Vilvorde est également concernée. Le reste du pays est maintenu au niveau 3 (menace possible et vraisemblable).

Concrètement, il est décidé qu’à Bruxelles, les transports en commun souterrains ne circuleront plus, les shoppings ferment leurs portes. Mais surtout : les écoles seront toutes fermées le lendemain, lundi 23 novembre. C’est historique. Il doit en être de même pour les universités, hautes écoles et les crèches. "Tout est mis en œuvre pour retrouver une vie normale", déclare conclut le Premier ministre Charles Michel (MR). "Nous demandons de la compréhension de nos concitoyens à propos de cette situation". Le discours qui sonne comme celui entendu en mars lors du premier confinement.

"Aucun enfant ne sera donc pris en charge par les établissements scolaires demain", précise il y a cinq ans un communiqué de presse de cabinet de la Ministre de l’Education et de l’Enfance, Joëlle Milquet (cdH).

L’objectif de la mesure est de permettre aux forces de l’ordre de se déployer dans les zones les plus à risques et les sites sensibles et d’empêcher les attroupements devant les écoles.