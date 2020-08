Listes de fournitures scolaires: "C'est inacceptable que des familles se retrouvent précarisées financièrement par les coûts de l'école"

La gratuité scolaire tant promise n'est toujours pas d'application, regrette la Ligue des Familles. Les listes des fournitures scolaires demandées par les écoles coûtent cher aux parents, entre 52 et 520 euros selon les niveaux de scolarité et les écoles. Elles sont tolérées mais illégales. De plus, cette année, à cause du confinement dû au coronavirus, de nombreuses familles se sont appauvries.

L'école maternelle gratuite en théorie mais pas dans la réalité

La rentrée scolaire coûte aux parents dès l'école maternelle, avec une moyenne de 76 euros par an en 1ère et 2ième et de 134 euros en 3ième maternelle. Mais certains établissements peuvent demander jusqu'à 117 euros en 1ère et 2ième et 179 euros en 3ième maternelle. Pourtant, depuis la rentrée 2019, l'école doit fournir gratuitement les fournitures en 1ère et 2ième. En 2021, les 3 classes de maternelle devront pouvoir bénéficier de la gratuité. Maxime Michiels, chargé d'études à la Ligue des Familles, précise que, "selon le Pacte d'excellence, les parents ne sont tenus qu'à fournir un cartable, un plumier vide et les vêtements de l'enfant".

Des listes interminables avec des exigences de marques

Crayons, bics, stylos, dictionnaires, livres, compas, mais aussi papier toilettes, rames pour imprimantes, paquets de mouchoirs, d'essuie-tout.. la liste demandée par les écoles est parfois surprenante. Sarah est une maman solo de deux enfants qui entrent en 3ième secondaire et 3ième primaire. L'école secondaire de sa fille exige des cahiers ou des marqueurs de telle marque, et donc plus chères. "Les enseignants exigent même des dictionnaires de l'année en cours, il faut en racheter quasiment chaque année! C'est lourd pour moi", confie Sarah.

Des familles encore plus précarisées à cause du covid

Sarah a été mise au chômage partiel pendant le confinement, alors que les fins de mois sont déjà difficiles en temps ordinaire. "Je devrai encore plus 'me mettre de côté' au moment des courses", dit-elle avec pudeur, pour signifier qu'elle se prive de manger pour que ses enfants ne manquent de rien. Pour la Ligue des Familles, "il reste inacceptable que des familles se retrouvent précarisées financièrement par les coûts de l'école et donc que celle-ci ne donne pas des chances d'insertion socio-professionnelle à chaque enfant". A l'école primaire, le prix de la liste varie de 106 à 373 euros. Au niveau secondaire, entre 291 et 520 euros.

Double peine pour les élèves des filières qualifiantes et professionnelles

Une catégorie de parents débourse encore plus en ce début d'année scolaire, ce sont les parents de jeunes inscrits dans l'enseignement qualifiant et professionnel. "Une situation qui devrait alerter les décideurs politiques", estime la Ligue des Familles. "Ce sont les enfants des milieux populaires qui sont relégués dans ces filières, créant une situation paradoxale en termes de justice sociale". Les frais d'achat de matériel impliquent un supplément d'environ 750 euros.

Un inspecteur de la gratuité

La Ligue des familles a passé au crible de la loi les listes de fournitures scolaires et son constat est sans appel : toutes les listes sont illégales! "Les écoles sont censées recevoir des subventions qui couvrent l'achat des manuels et fournitures scolaires" rappelle Maxime Michiels, chargé d'études à la Ligue. "Sans doute les subventions sont-elles trop faibles pour couvrir ces frais". L'association recommande dès lors de revoir le financement des écoles et de proposer un inspecteur de la gratuité. A l'instar des inspecteurs de l'enseignement, l'inspecteur de la gratuité aurait pour fonction de vérifier l'application du principe dans les écoles.