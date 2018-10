Liste unique: un bon plan pour les élections communales?

Cette année, lors des élections, les candidats de 6 communes wallonnes se présenteront à l’électeur sur une liste commune, une liste unique.

La démocratie, l’électeur et l’élu y trouvent-ils leur compte ? Parfois oui mais pas toujours.



Un seul folder

A Bièvre, l’actuel bourgmestre, candidat à sa succession fait du porte à porte avec un folder, le seul qui sera distribué dans sa commune. Il n’y a en effet qu’une liste qui se présente.

L’accueil est variable. Pour certains, c’est un manque de démocratie puisqu’on n’a guère de choix. Pour d’autres en revanche, c’est l’assurance que les 6 ans à venir seront mis à profit pour envisager des projets plutôt que pour résoudre des conflits.



L’exemple de Vresse

Une seule liste, est-ce l'assurance d'un travail assidu focalisé sur les questions importantes? Oui… et non! Lors du scrutin précédent, dans plusieurs cas, ça s’est bien passé mais parfois aussi, les élus de la liste unique se sont déchirés à belles dents. On songe surtout à Vresse/S/Semois: au terme de quelques rebondissements, Françoise Leboc a finalement repris l’écharpe mayorale. Comme elle l’explique: "On était parti la fleur au fusil mais on a vite déchanté."



L’opposition soude la majorité

Sans contradicteur extérieur, les dissensions internes peuvent vite faire exploser le groupe. C’est aussi cela, l’expérience de la liste unique. A Bièvre, David Clarinval en est conscient. "Ici, le challenge que nous avons, c’est de maintenir la cohésion du groupe", admet-il.



Le scenario n’est pas neuf

Avant la fusion des communes, la liste unique, c’était le lot de plus de 200 localités wallonnes. Mais sans nécessairement connaître des suites aussi tendues qu’à Vresse l’an dernier. Finalement, dans la petite commune du sud namurois, on a dû procéder à des élections partielles pour occuper des sièges vacants. Et, après le scrutin, un des blocs de la liste a repris l’ascendant à l’autre.

Désormais, pour éviter le retour aux urnes en pleine mandature, là où il n’y a qu’une liste, il faut ¼ de candidats en plus que le nombre de sièges à pourvoir.



La liste unique gagne du terrain

La bataille électorale est donc reportée au sein-même de la liste unique. De quoi, attiser parfois des rancœurs ravageuses.

Mais malgré cette difficulté, la liste unique retrouve de l’intérêt, surtout en zone rurale. En 2012, la Wallonie comptait juste 4 cas.

Cette année, Verlaine, Attert, Vaux/S/Sûre, Rouvroy, Chiny et Bièvre s’inscrivent dans cette tendance. Et d’autres localités étaient à deux doigts de les accompagner comme Mont-de-l’Enclus, Cerfontaine ou Hamoir.