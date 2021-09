Lionel et ses terribles combats face à la maladie de Charcot

Lionel Renard n’a aujourd’hui plus que ses yeux pour s’exprimer. Un esprit sain enfermé dans un corps qui chaque jour le lâche un peu plus. Le déclin est rapide depuis le terrible diagnostic il y a 2 ans. Il est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou encore maladie de Charcot. Une maladie neurodégénérative incurable dont souffrent continuellement 1000 patients dans notre pays selon la ligue SLA Belgique. Rien n’arrête la rage de vivre et le courage exemplaire de Lionel face aux nombreuses tempêtes qu’il doit affronter au quotidien. Ses épreuves, il les traverse avec sa remarquable épouse, Céline, contrainte de mettre sa carrière de côté pour s’occuper de lui. Son état nécessite désormais une assistance et une surveillance 24h sur 24. Lionel c’est l’histoire d'un jeune ingénieur qui avait la vie devant lui, fou amoureux de sa femme et dont le destin ne laisse pas indifférent. Et pourtant, il se sent si peu regardé et entendu. "Je refuse d’attendre de mourir sans rien faire, alors je suis là devant vous. J’existe, regardez-moi" nous dit-il avec son regard vif. Il l’écrit aussi en clignant des yeux sur son écran adapté. Cela prend évidemment plus de temps qu’avant, mais Lionel n’a rien perdu de sa plume. Il ne veut surtout pas que l’on sorte les violons. Tout ce qu’il demande c’est que l’on prenne la peine d'ouvrir les yeux, de l’écouter, de le lire pour que la recherche contre la SLA gagne enfin du terrain. Voici son récit écrit par Lionel en personne.

12 images 14 septembre 2018, les rires et l'insouciance quelques mois avant l'apparition des premiers symptômes. © Lionel Renard

Je m’appelle Lionel RENARD, j’ai 36 ans et je vis en région liégeoise. Il y a moins de deux ans, j’étais comme tout le monde, comme vous, comme votre voisin, comme votre collègue. Je travaillais, je faisais du sport, j’avais une vie sociale tout ce qu’il y a de plus normale. Bref, j’étais comme monsieur tout le monde. Je n’ai pas eu d’accident, je n’ai pas fait d’AVC, je n’ai commis aucune imprudence. Pas d’overdose non plus. Pourtant, je suis dans l’état que vous pouvez voir. Comment est-ce possible ? Je vais vous expliquer.

12 images Lionel dans son salon le 26 décembre 2020 © Lionel Renard

"Je me remets au sport" Nous sommes fin décembre 2018, je dois soulever une charge lourde mais tout à fait à ma portée. J’y arrive mais c’est anormalement difficile, c’est comme si mes bras étaient affaiblis. Cela doit être dû à la fatigue, l’année a été rude, il n’y a vraiment pas de quoi s’alarmer. En janvier 2019, j’ai un petit trouble de l’élocution, je zozote légèrement, et l’index de ma main droite plie difficilement, un peu comme s’il était engourdi par le froid. Là, c’est quand même bizarre : je n’ai jamais eu le moindre souci de santé avant ça. Il est temps d’agir : je me remets au sport le même mois mais j’ai du travail, je ne sais même plus faire un pompage correctement. En parallèle, chose extrêmement rare, je vais voir un médecin généraliste. Ça doit faire 8 ou 9 ans que je n’en ai plus vu. Les symptômes que je décris semblent l’amuser et je suis renvoyé à la maison avec le conseil d’aller voir un ostéopathe pour vérifier mes mâchoires. Je dois aussi faire une cure de magnésium, apparemment c’est bon pour les muscles. Rien d’alarmant. Mais… Le temps passe et rien ne s’améliore, je parle toujours bizarrement et mon index bouge de moins en moins. J’ai aussi des contractions légères et involontaires des muscles dans le bras droit. Démarre alors un long parcours médical : Je retourne voir un médecin généraliste qui me fait passer un test pour la maladie de Lyme et un EMG. Pour faire court, c’est un examen qui permet d’analyser l’activité électrique des nerfs et des muscles.

Je passe un premier EMG chez une physiothérapeute. Quelque chose cloche mais elle ne peut pas se prononcer ; elle prend rendez-vous pour moi chez un confrère encore plus spécialisé pour que je passe assez rapidement. Là, je sens déjà que ça pue, d’autant qu’elle me fait remarquer l’atrophie musculaire que j’ai entre le pouce et l’index. C’est effectivement tout creusé. Elle m’apprend également que les contractions dans mon bras droit s’appellent des fasciculations. Vous en avez peut-être déjà eu, quand votre paupière frémit toute seule, ce sont des fasciculations.

Avec ces informations, je vais voir sur internet même si je sais que je ne devrais pas. Les sites, même sérieux, sont unanimes : les symptômes évoquent une maladie neuromusculaire. Je n’y connais rien et les noms sont barbares : amyotrophie spinale, sclérose latérale amyotrophique,… Ce sont des maladies horribles. Avec un peu de chance, si je peux dire ça, c’est une maladie de Lyme, c’est tout à fait possible vu que je randonne fréquemment en forêt.

Le test de la maladie de Lyme revient négatif et là, c’est un peu panique à bord. Sur conseil de ma chérie, je passe le soir même aux urgences, il y aura peut-être là un médecin qui pourra me dire ce que j’ai. Mais non. Ma prise de sang est impeccable et je rentre juste avec le conseil d’aller consulter un neurologue. Voilà qui est très rassurant.

Je sonne dès le lendemain à tous les hôpitaux de la région mais je n’ai pas de rendez-vous avant plusieurs mois. Heureusement, j’arrive à me faire pistonner et j’obtiens deux rendez-vous quelques semaines plus tard.

Je repasse deux EMG avec un spécialiste. Il confirme l’atteinte du système nerveux périphérique et central mais toujours pas de diagnostic.

Je vois les deux neurologues : le premier m’envoie juste passer une EFR chez un pneumologue. Voilà encore autre chose. Je découvre que ce sont des tests pour mesurer votre capacité respiratoire et qu’ils sont utilisés dans le suivi des maladies dégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique. Ça, personne ne vous le dit évidemment. On vous laisse mariner dans votre jus. Le second neurologue parle de corne antérieure de la moelle épinière, que c’est probablement sérieux, mais toujours pas de diagnostic, même pas le nom d’une maladie. Il prend rendez-vous pour moi chez un confrère neurologue, manifestement, le plus à même de m’aider. Dans la voiture, c’est la première fois que je pleure.

Ce troisième neurologue m’ausculte, ça dure quelques minutes. Puis sans détour, il me dit qu’il pense que c’est une SLA, pour Sclérose Latérale Amyotrophique. Boum ! Je sais ce que ça veut dire. Je reste digne mais je suis anéanti. Il m’informe que je vais être hospitalisé quelques jours pour des batteries de tests qui écarteront tout autre diagnostic. Je suis hospitalisé mi-mai 2019 et nous recevons le diagnostic début juin : j’ai une S L A, sclérose latérale amyotrophique ou encore, maladie de Charcot. Le diagnostic a pris six mois, ce qui n’est pas encore énorme pour cette maladie, certaines personnes attendent un an ou deux avant d’être fixées.

12 images Lionel le 16 juin 2019, quelques jours après avoir appris qu’il était atteint d’une sclérose latérale amyotrophique © Lionel Renard

Alors, c’est quoi la S L A ? C’est une maladie neurodégénérative qui a été décrite il y a 150 ans par un certain monsieur Charcot, d’où le nom. Pour vous l’expliquer simplement, le mieux c’est de reprendre la définition du très bon site Orphanet : " La SLA est due à une dégénérescence progressive de certaines cellules nerveuses, les motoneurones. Les motoneurones permettent de transmettre les ordres de mouvement envoyés par le cerveau aux muscles qui vont effectuer le mouvement commandé. Au cours de la SLA, les motoneurones meurent progressivement. Par conséquent, les muscles qui ne sont plus stimulés deviennent inactifs, s’affaiblissent et perdent du volume. On parle d’atrophie musculaire ou d’amyotrophie. A mesure que la maladie évolue, les activités simples comme le langage, la marche, les mouvements des mains, la déglutition, deviennent progressivement difficiles ou impossibles. " C’est un bon résumé. En gros, les muscles volontaires s’atrophient parce qu’ils ne sont plus sollicités. Votre cœur ne s’arrête pas de battre parce que ce n’est pas un muscle volontaire, vous ne pouvez pas empêcher votre cœur de battre. Par contre, la respiration est volontaire et devient de moins en moins bonne au fur et à mesure que la maladie avance. La majorité des malades meurent d’une détresse respiratoire 3 à 5 ans en moyenne après le diagnostic. A la fin, il n’y a plus que le mouvement des yeux qui fonctionne, le corps devient une prison. Et pendant tout ce temps, les sens et les facultés cognitives sont conservés, vous vous voyez dégénérer tout du long, vous êtes tout à fait conscient de ce qui vous arrive. On ne connaît presque rien de la maladie, on ne sait pas pourquoi elle arrive sauf dans une très faible proportion où elle est génétique. On ne sait pas la diagnostiquer non plus, c’est seulement si toutes les autres maladies qui causent les mêmes symptômes sont écartées qu’on vous catalogue S L A. La seule chose certaine, c’est que c’est incurable, même après 150 ans.

"Chez moi, la maladie a évolué rapidement pendant le diagnostic" Ça a commencé par ma main droite. D’abord, j’ai perdu la pince pouce index, plus aucune force, donc je n’ai plus pu écrire, impossible de tenir un bic. Impossible aussi de tenir une clé pour déverrouiller une porte. La maladie a évolué rapidement à mes deux mains et mes deux bras. J’ai des fasciculations partout sur le corps, jour et nuit, 7 jours sur 7, même sur la langue. Des crampes et des courbatures dans la plupart des muscles aussi. Cela s’accompagne d’une série de deuils et d’épreuves. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus écrire un mot doux à votre chérie, que vous n’arrivez plus à faire vos lacets, défaire votre braguette. A 34 ans, vous devez demander de l’aide à votre amoureuse pour mettre vos chaussures et pour aller à la toilette, comme un enfant de deux ans. C’est extrêmement dur à vivre, dur à encaisser pour la fierté. Mes jambes faiblissent aussi rapidement, comme mon élocution et ma déglutition, tout en même temps. Je fais ma première chute en m’accroupissant pour prendre quelque chose sous l’évier. Quand c’est arrivé, on a ri et pleuré en même temps.

12 images Jules et Jeanne aux côtés de Lionel le 14 juillet 2020 © Lionel Renard

Les deuils s’enchaînent Arrêter le sport définitivement, ne plus parvenir à cuisiner, ne plus arriver à porter une fourchette jusqu’à sa bouche. Vous pouvez imaginer ce que ça fait de se faire donner à manger à la petite cuillère ? Et ça continue : ne plus arriver à s’habiller seul, même en donnant votre maximum, être incapable d’enfiler un t-shirt, se faire laver, ne plus pouvoir caresser ou prendre soin de son chien, ne plus parvenir à s’essuyer les fesses. Et oui. Je crois que je n’ai jamais autant pleuré de ma vie. Ne plus arriver à se gratter quand ça chatouille ou devoir subir une mouche qui danse des claquettes sur votre bras parce que vous ne savez pas la chasser. Faire installer un monte-escaliers et se dire que c’est pour soi, rendre les clés de sa voiture et réaliser qu’on n’ira plus jamais seul où que ce soit, se choisir une chaise roulante et supporter le regard des autres pendant la première sortie. C’est aussi aller chez le notaire pour faire son testament et réfléchir à des documents comme une déclaration anticipée d’euthanasie, à 34 ans. Et un peu plus tard, faire poser une sonde de gastrostomie pour être nourri par un tuyau parce que je ne sais plus avaler correctement et que je perds beaucoup de poids. La S L A, c’est regarder les autres manger un bon pain saucisse à un barbecue, sans y avoir droit. Et c’est aussi parler sans réussir à se faire comprendre. Avoir envie de dire une connerie ou de raconter une blague mais ne même pas essayer, parce que personne ne comprendrait. C’est une frustration qu’il est difficile d’imaginer. Et c’est souvent être nié en tant que personne. Il est très fréquent qu’on pose des questions à Céline à propos de moi alors que je suis à côté d’elle, exactement comme si je n’étais pas là. Quand on ne me parle pas comme si j’étais sourd ou demeuré. Et le plus difficile, c’est de se sentir infantilisé, inutile, être incapable de prendre soin de sa famille. Ce sont des sentiments négatifs très puissants, tout comme la frustration. C’est surtout ne plus pouvoir prendre celle que vous aimez dans vos bras, ne plus pouvoir la serrer contre vous et l’embrasser. Ne plus pouvoir jouer avec les enfants ou leur apprendre à reconnaître certains champignons dans les bois. Tout ça, c’est la réalité derrière le sourire de chaque malade. Finalement, c’est en arriver à désirer une trachéotomie pour pouvoir respirer confortablement. De toute façon, c’est ça ou mourir. Il y a deux ans, nous allions encore manger au restaurant en tête à tête avec mon amoureuse et aujourd’hui, vous pouvez voir le résultat. Je suis relié à un respirateur en permanence, comme les victimes lourdes du covid, mais sans espoir qu’on me le retire un jour.

12 images L’une des photos les plus récentes de Lionel prise le 2 juillet dernier. © Gilles Monnat

Et pourtant ! Même dans cet état, il y a des moments de bonheur Il faut les construire nous-mêmes mais c’est possible. J’ai demandé Céline en mariage pendant qu’on attendait le diagnostic officiel, elle a dit oui. Je voulais à tout prix me marier debout avec elle, nous avons réussi. Ce sont des moments formidables, inoubliables, même si la maladie est là.

12 images Lionel avec son épouse Céline Detal à leur mariage le 14 septembre 2019 © Lionel Renard

Il y a toujours des éclats de rire avec les enfants, avec Céline. D’ailleurs, Jules et Jeanne sont formidables avec moi. Ils m’aident, ils prennent soin de moi. C’est difficile à accepter au début parce que c’est contre-nature, c’est moi qui devrais les épauler, pas l’inverse, mais une fois la pilule digérée, on voit les choses autrement. Ils n’ont pas peur de moi, comme la plupart des enfants mais aussi des adultes, c’est comme si je n’avais pas changé pour eux. Ils savent que le Lio qu’ils ont connu est toujours à l’intérieur et ils continuent à me solliciter comme avant même s’ils savent que je vais mettre une éternité à répondre. Ils font preuve d’une intelligence émotionnelle bien supérieure à la moyenne et ce qu’ils font est juste magnifique.

12 images © Lionel Renard

Les épreuves comme celles-ci font aussi naître des élans de solidarité et d’entraide qui nous ont permis de rencontrer des personnes formidables. Grâce à elles, je peux encore profiter du grand air en vélo chaise ou bien en blade. "Je veux surtout sensibiliser" Si je vous dis tout ça aujourd’hui et que j’accepte de me montrer dans cet état là, ce n’est pas pour me plaindre. Je veux surtout sensibiliser. D’abord, je veux parler des aidants. La vie est difficile pour moi mais elle doit l’être encore plus pour mon épouse, parce qu’elle voit décrépir son mari sans rien pouvoir faire, parce que tout repose sur ses épaules à la maison et parce que, contrairement à moi, plus personne ne prend soin d’elle. Quand elle est fatiguée ou qu’elle ne se sent pas bien, je suis quand même malade. Bien que ça ait évolué positivement, leur statut est juste ridicule. Dans notre cas, avec le congé thématique pour assistance médicale, mon épouse a suspendu son contrat de travail pendant un an. Et après ? Je ne serai pas guéri dans un an, qu’est-ce qu’on fait ? Pendant cette interruption, elle perçoit 612€ net par mois approximativement, mais on a toujours un loyer à payer et mes soins ne sont pas gratuits. N’est-elle pas déjà suffisamment punie comme ça ? S’occuper de quelqu’un en extrême dépendance, c’est plus qu’un travail à temps plein, c’est 7 jours sur 7, 24h sur 24. Les aidants sont niés malgré les responsabilités qu’ils acceptent de porter. C’est difficile à accepter mais on doit faire ce constat : notre société ne sait pas prendre soin des plus fragiles. Je tenais à vous informer, en espérant que ça puisse intéresser nos politiques, bien que j’en doute.

12 images Céline aide son mari à réajuster la hauteur de son écran d'ordinateur ( 2 juillet 2021) © Gilles Monnat

Une maladie sous financée et très peu médiatisée Je voulais faire parler de cette maladie aussi, parce qu’elle est très peu médiatisée. Personnellement, je n’en avais jamais entendu parler avant que ça ne me tombe dessus. On parle du cancer, de Parkinson, d’Alzheimer mais jamais de la S L A. Probablement pour deux raisons : d’abord, bien que beaucoup disent que c’est la moins rare des maladies rares, il n’en reste pas moins que c’est une maladie rare. Ça n’intéresse pas grand monde. Et ensuite, je pense que cette maladie effraie le grand public, à juste titre. Pourtant, ce n’est pas en nous niant que les choses vont avancer. Je refuse d’attendre de mourir sans rien faire, alors je suis là devant vous. J’existe, regardez-moi et dites-vous que ça peut tomber sur vous, sur votre amoureux, sur votre frère, votre sœur, sur vos parents et même sur vos enfants. Regardez-moi, j’existe, comme beaucoup d’autres malchanceux comme moi. La recherche contre la S L A est très largement sous financée, pour les mêmes raisons. C’est une maladie rare donc les laboratoires pharmaceutiques ne pourront pas espérer effectuer d’énormes profits en trouvant un remède. C’est évidemment plus intéressant de mettre tous les moyens pour trouver un vaccin contre le covid-19, il y aura des centaines de millions de doses à vendre. C’est cynique, mais c’est la loi du marché. La recherche est sous financée aussi parce que la maladie n’est pas médiatisée. Si le plus grand nombre ignore la maladie, comment pourrait-il faire des dons pour la recherche ? Comment pourrait-on bénéficier d’une grande manifestation de solidarité, comme le Télévie par exemple, si les médias ne parlent pas plus souvent de nous ? Je sais que ce sujet ne va pas changer la face du monde mais c’est un début. S’il peut sensibiliser quelques personnes à notre cause ou faire découvrir la maladie à d’autres, ce serait déjà une victoire.

12 images © Lionel Renard

" Les Yeux Qui Parlent " Je vais terminer en vous parlant de l’association appelée " Les Yeux Qui Parlent ". Nous en sommes à l’origine parce qu’une fois encore, nous refusons d’accepter la situation dans laquelle nous sommes sans tenter de l’améliorer. Je vis actuellement dans cette seule pièce, nous dormons ici dans le salon, je suis lavé ici aussi, dans le lit, à travers tous les appareils médicaux. On aimerait trouver un logement qui conviendrait mieux à mes besoins mais sans succès, les maisons de plain-pied sont rares, âgées et pas du tout pensées pour accueillir une personne lourdement handicapée, les logements sociaux dits P M R sont encore plus rares et ne sont pas suffisamment adaptés pour des cas comme le mien. Bref, à part me placer dans une maison de repos, la société ne nous propose rien. Alors pour rebondir, nous avons décidé de concevoir et de bâtir une maison taillée pour pouvoir accueillir une personne avec un handicap lourd dans les meilleures conditions de confort, pour elle comme pour les aidants. L’association va coordonner la communication de l’ensemble des intervenants dans la conception : ergothérapeutes, architecte, entrepreneurs,… Elle va aussi contribuer au financement de cette première réalisation vu que nous n’avons plus accès au crédit bancaire. Les banques ne prêtent pas d’argent aux ménages qui comptent quelqu’un comme moi, bien que je travaille encore. Si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet, de quelque façon que ce soit, toutes les informations se trouvent sur le site web ou la page Facebook de l’association. Si la première réalisation aboutit, nous aimerions profiter des connaissances et de l’expérience engrangées pour multiplier le concept et en faire profiter d’autres dans mon état. Lionel Renard Toutes les infos sur l'association de Lionel se trouvent ici ainsi que sur sa page Facebook

12 images Le logo de l'ASBL de Lionel & Céline © Les yeux qui parlent

