Lionel D., chasseur de terroristes, sort de l’ombre et dévoile la traque de Salah Abdeslam

La nouveauté pour ces hommes habitués à en découdre avec le grand banditisme, c’est le passage au terrorisme, à des hommes qui non seulement ne redoutent pas la mort mais la provoquent. "La mort est derrière toutes les portes", se souvient Lionel. D dans Matin Première.

Ce fut le cas lors de la fusillade à Verviers en 2015… mais aussi en mars 2018 lors de l’arrestation du seul survivant du commando des attentats de Paris, Salah Abdeslam. "Après quatre mois de traque, nous n’avions pas peur mais nous étions stressés et sous pression d’autant que l’un des membres de l’unité avait été grièvement blessé lors de l’opération rue du Dries à Forest quelques jours plus tôt. A ce moment-là (le 18 mars 2016, ndlr), on est sûr que Salah Abdeslam est dans la maison cernée. On se dit qu’il est fait comme un rat. Mais il le sait aussi et donc on pense qu’il va faire quelque chose… qu’il va se faire péter. On n’a pas peur mais on est sous pression."

