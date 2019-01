Linkebeek: l'ultime proposition d'Yves Ghequière à Damien Thiéry

C’est une saga dont on ne connait toujours pas l’issue. Depuis le 14 octobre, la commune à facilité de Linkebeek se cherche toujours un bourgmestre. Deux personnalités politiques s’opposent, d’un côté Yves Ghequière l’échevin sortant (Link@venir) et de l’autre Damien Thiéry (Ensemble LKB Samen), le bourgmestre non-nommé. Yves Ghequière a formulé sa dernière offre à Damien Thiéry. Il lui propose de partager le mandat de bourgmestre. Quatre années pour lui (2019-2022)et les deux dernières années (2023-2024) de législature pour Damien Thiéry et sa liste Ensemble LKB Samen. ►►► À lire aussi: Linkebeek: ensembleLKBsamen emmenée par D. Thiéry propose un partage des responsabilités

A prendre ou à laisser Cette proposition tombe quatre jours seulement après celle de Damien Thiéry qui proposait lui un partage du poste de bourgmestre plus équitable, soit deux périodes de 3 ans. Yves Ghequière n’a donc pas retenu cette option. Dans un document de trois pages, il y détaille les objectifs de la majorité et la répartition des mandats de l’éventuel prochain collège communal. La liste Link@venir demande aussi à minima la gestion des échevinats suivants : Affaires sociales et CPAS, culture, informations communales, finances, gestion du personnel, enseignement, gestion des contentieux, santé publique, état civil et population, aménagement du territoire et urbanisme, mobilité, environnement.

M. Ghequière appelle cela une proposition, en fait, il ne nous laisse pas de choix possible Damien Thiéry (ELS) a pris connaissance de la proposition d'Yves Ghequière. Il se dit abasourdi par le courrier reçu. "C'est tout d'abord la seule proposition reçue jusqu'ici par M. Ghequière. Elle fait suite à celle que j'ai soumise lundi dernier. M. Ghequière appelle cela une proposition, en fait, il ne nous laisse pas de choix. Il nous propose deux ans de mayorat et me laisserait que la compétence des Sports comme échevin", détaille-t-il. L'éternel bourgmestre non-nommé précise que, pour lui, le mayorat n'est pas une priorité. "Je ne l'ai d'ailleurs jamais été, même si j'ai exercé la fonction pendant longtemps", glisse-t-il avec ironie. "Je propose un mandat de deux fois 3 ans pour être pour équilibré. M. Ghequière dit qu'il a remporté les élections, mais avec 46% des voix, on a pas la majorité absolue. Et il veut en plus de cela, 75% des sièges du collège communal. Ce n'est pas logique", argumente Damien Thiéry. Cette dernière proposition du groupe Link@venir court au plus tard jusqu’au lundi 7 janvier à 12h, jour du premier conseil communal de Linkebeek.