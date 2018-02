Limiter les salaires des dirigeants de Publifin: "Il y aura des batailles juridiques"

Finanpart et Nethys ont décidé de plafonner les salaires de leurs dirigeants à 245 000 euros bruts par an. Imposer cette somme à ces dirigeants ne sera peut-être pas si facile que ça.

L'idée a vu le jour dans la foulée du scandale Publifin : limiter les salaires des hauts dirigeants des intercommunales wallonnes. Le parlement de Wallonie s'apprête à voter, d'ici ces prochaines semaines, un projet de décret allant dans ce sens.

Chez Publifin-Nethys, cela concerne au bas mots 23 dirigeants et selon Olivier Wéry, avocat spécialisé en droit du travail, le décret entraînera des complications légales : "Il y aura très certainement une bataille juridique, d'une part parce que des principes de droit s'affrontent et d'autre part parce qu'il y a aussi une question d’ego. Je ne dis pas cela spécialement pour cette société qui est aujourd'hui dans la tourmente. C'est assez fréquent : on le voit bien devant les tribunaux du travail. Ce sont évidemment des ruptures douloureuses. Je pense qu'il y aura match".

En clair : ce plafonnement salarial de 245.000 euros annuels pourrait entrainer des ruptures de contrat, avec la possibilité de payer pour certaines intercommunale des indemnités salées.

"Le haut du panier"

Chez Publifin-Nethys, parmi les 23 cadres, si tous bénéficient d'une indemnité, l'intercommunal pourrait devoir payer jusqu'à 27 millions d'euros. "Que ce soit dans des sociétés du domaine public ou dans des sociétés tout à fait privées, et qui ont une relation contractuelle avec le travailleur, des départs qui se font avec des chiffres comme ceux-là c'est tout à fait exceptionnel, c'est vraiment le haut du panier. C'est assez rare" explique l'avocat.

Celui qui devrait toucher le plus en cas de rupture de contrat, c'est Stéphane Moreau. Certains estime son départ à plusieurs millions d’euros. Mais au sein de Publifin-Nethys, on nous affirme étudier tous les scénarios afin d'éviter cette possibilité.