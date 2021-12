LikeMe, la série musicale flamande qui s’exporte hors de nos frontières

"Dansen voor jou" d’Isabelle A ou encore "Laat Me" de Ramses Shaffy, la série fait la part belle à la langue de Vondel. Une formule qui plaît, à tel point que son succès s’exporte et s’internationalise.

Pour convenir aux publics étrangers, la série sera disponible en néerlandais mais aussi… en anglais. Les chansons ont été reproduites dans la langue de Shakespeare et les acteurs se doubleront eux-mêmes : "On a dû faire un casting pour nos propres rôles" révèle Pommelien Thijs, l’actrice interprétant le rôle de Caroline Timmers. "Ils voulaient des locuteurs natifs et finalement, on a tous été choisis car on était les plus proches des originaux", ajoute-t-elle.

C’est donc un premier pas à l’international qui pourrait bien faire s’envoler la carrière de ces acteurs.

Les deux premières saisons sont disponibles gratuitement sur le portail VRT NU. La troisième saison sera disponible dès le 12 janvier 2021.