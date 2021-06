Liège : un jeune homme décède après une chute de plusieurs étages, il souhaitait contempler la vue du haut de la Cité administrative

L'ami de la victime a été entendu sur les faits et a précisé que le jeune homme, friand de sports extrêmes, souhaitait contempler la vue du haut de la Cité administrative.

Au moment de redescendre, l'une de ces personnes, née en 1996, a chuté entre le dixième étage et le huitième étage. Cette dernière est décédée sur place malgré l'intervention rapide des secours.

L'accident s'est produit aux alentours de 02h30 au niveau du chantier de la Cité administrative, dans le quartier de Féronstrée. Deux personnes revenant d'un anniversaire se sont introduites sur le chantier et ont escaladé les échafaudages pour atteindre le sommet du bâtiment.

Une personne est décédée après avoir chuté d'un immeuble dans le centre de Liège durant la nuit de vendredi à samedi, ont indiqué le porte-parole de la zone de police de Liège et le parquet de Liège.

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a tenu à adresser samedi ses condoléances à la famille et aux proches de la victime. Le maïeur et l'échevin des Travaux Roland Léonard rappellent également que "pour tous les chantiers de la Ville, la société adjudicataire et celle en charge de la coordination de sécurité du chantier doivent remplir toutes les procédures d'usage. Un rapport de sécurité est d'ailleurs transmis chaque semaine aux services de la Ville".