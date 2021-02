Liege Airport : un rapport accablant pointe la gestion de l'aéroport

Mardi soir, à l’issue d’un conseil d’administration convoqué en urgence, l’aéroport de Liège a décidé de se séparer de Luc Partoune, son directeur général. Un licenciement pour faute grave. La décision a été prise à l’unanimité lors d’un conseil auquel n’était pas convié le principal intéressé.

Le rapport d’audit interne évoque une série de fautes graves : corruption, non-respect des procédures sur les marchés publics ou encore de dépenses sans justificatifs. Ces dépenses, ce sont par exemple plus de 40.000 euros de frais sans justificatif écrit, des dépenses approuvées verbalement uniquement par l’ancien président de l’aéroport José Happart ou encore le surclassement de voiture de fonction. La procédure de marché public ou les emplois fictifs concernent par exemple l’engagement d’un consultant, Jean-Claude Phlypo (ex-échevin à Blegny et ex-patron des TEC), rémunéré 60.000 euros par an sans appel public et pour très peu de prestations).

Copinage et non-respect des marchés publics

Le vice-président directeur commercial, Steven Verhasselt, est également visé par le rapport d'audit. Steven Verhasselt, avec le CEO Luc Partoune, forme le duo dans le cockpit du management de Liège Airport. Ce sont ces deux hommes clé qui ont négocié par exemple les gros contrats avec les russes de Airbridgecargo et les chinois d’Alibaba.

Steven Verhasselt, responsable commercial chargé de l’Asie, est domicilié à Hong-Kong et est salarié de Liège Airport. L’analyse des frais de consultance de Liège Airport a toutefois permis d’établir qu’il était également rémunéré via une société de management. Une situation qui questionne le décret wallon de bonne gouvernance et des rémunérations qui ont fait bondir les administrateurs de l’aéroport.

Les auditeurs du bureau Deloitte se sont également intéressés aux conditions d’attribution de grands chantiers de l’aéroport. Au moins cinq dossiers ont été épinglés comme non conforme au respect des règles de marchés publics, notamment un contrat avec la société WUST, société de construction qui fait partie du groupe Besic. Des contrats qui s’élèvent à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Qui a commandé cet audit ?

Ce sont les actionnaires, notamment Nethys. Après avoir fait le ménage dans Nethys, le nouveau management s’est tourné vers l’aéroport et a fait passer au crible toute la comptabilité de l’aéroport. Et le ministre Jean-Luc Crucke (MR), chargé des aéroports, avait réclamé pour ce matin un rapport détaillé. "On est toujours étonné de certaines pratiques. Quand on prend connaissance de ces faits, s’ils s’avèrent exacts, il ne faut pas s’étonner que des sanctions tombent. On ne peut plus accepter, que ce soit à Liège ou ailleurs en Wallonie, qu’il y ait des écarts de comportements avec de l’argent public", commente-t-il au micro de la RTBF.

"Un aéroport, c’est une institution. Et je crois qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Je sais aussi que Luc Partoune a fait du bon travail, mais en aucun cas ça ne justifie le dérapage par rapport à des règles qui sont des règles essentielles de gouvernance."

Ce n’est pas la première fois que Luc Partoune a des ennuis

Il y a même été visé par une procédure judiciaire en 2019. On lui reprochait des faux en écriture et des détournements et abus de biens sociaux. Luc Partoune qui n’a jamais digéré le fait de voir son salaire raboté par le décret wallon sur les salaires des tops managers, avait alors accepté une transaction pénale pour éviter le tribunal.

L’aéroport se sépare donc de celui qui était à ses commandes depuis 1994. Le directeur général adjoint, Frédéric Jacquet, assurera momentanément l’intérim à la tête de Liege Airport. Le temps de désigner un nouveau CEO.