Liège Airport : sur la piste de Luc Partoune, aux commandes de Bierset depuis plus de 25 ans

Extrait de notre 13h : Aéroport de Liège / Luc Partoune débarqué pour faute grave - 10/02/2021

C’est le directeur adjoint de l’aéroport, Frédéric Jacquet, qui prend à présent la place de Luc Partoune (ad intérim). Jean-Luc Crucke, le ministre (MR) des aéroports wallons, s’est exprimé clairement ce matin : "On ne peut plus accepter, que ce soit à Liège ou ailleurs en Wallonie, qu’il y ait des écarts de comportements avec de l’argent public". Mais tempère cependant sur les compétences du principal intéressé : "Un aéroport, c’est une institution. Et je crois qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Je sais aussi que Luc Partoune a fait du bon travail, mais en aucun cas ça ne justifie le dérapage par rapport à des règles qui sont des règles essentielles de gouvernance."

Visite royale sur le tarmac de Bierset, le 9 juillet 2020 - © ERIC LALMAND - BELGA

A présent à nouveau au cœur de la tourmente, Luc Partoune a-t-il pris l’aéroport wallon pour un casino ? La suite de l’enquête le dira. Revenons cependant sur la carrière de celui qui était à la tête de Bierset depuis… 1994. A lire aussi : Le directeur général de l’aéroport de Liège licencié pour faute grave

Le Mode d'Emploi : le patron de l'aéroport de Liège licencié - 10/02/2021

Liège Airport : Luc Partoune - © - BELGA Décembre 1997. L’histoire ne dit pas s’ils ont "djasé wallon", mais voici le cliché d’une visite du ministre Michel Lebrun (PSC) à l’aéroport de Liège. A ses côtés, Luc Partoune. Chrétien-démocrate également, ce dernier est à la tête des installations aéroportuaires depuis 3 ans. Juriste de formation, ancien chef scout aux allures de dandy, il est vu comme intelligent, compétent, bon meneur d’hommes et d’un caractère plutôt taiseux. Né à Dalhem (province de Liège) en 1961, travaillant pour des cabinets ministériels PSC, fer de lance du développement de Meusinvest, on lui accorde un parcours professionnel sans faute. A la tête de l’aéroport situé sur les hauteurs de la cité ardente depuis 1994, il ne va cesser de développer. Au fur et à mesure du temps, les inaugurations s’enchaînent : nouvelle(s) tour(s) de contrôle, allongement de pistes, nouveau hall d’accueil, développements en tous genres.

José Happart, Michel Lebrun, Robert Collignon, Michel Forêt et Luc Patroune lors de l'inauguration de la tour de contrôle de l'aéroport de Liège, le 8 décembre 98 - © MOSSAY G - BELGA Inauguration du nouveau terminal, le 24 avril 2005 - © MICHEL KRAKOWSKI - BELGA Le CEO Luc Partoune, le président José Happart et le ministre André Antoine en juillet 2008, lors d'un point-presse pour l'extension de piste à Bierset. - © MICHEL KRAKOWSKI - BELGA

Politiquement frivole En 2003, Luc Partoune annonce se présenter sur les listes PS pour les élections de 2004. Un joli coup pour Michel Daerden, alors patron des socialistes liégeois, comme le rappelle cet article de la Libre de l’époque. La pilule passe alors beaucoup moins bien dans les rangs du cdH, alors emmené par Joëlle Milquet. Il est alors décrit par ses détracteurs comme un "papillon politique" – en rapport aussi avec le noeud-papillon qu’il arbore souvent à son cou —. Tout d’abord proche des libéraux, il deviendra PSC, passant par divers cabinets ministériels (Michel Hansenne, Amand Dalem, Albert Liénard). C’est donc à présent vers le PS que son cœur va balancer. D’aucuns disent que cela pourrait être dû à son "compagnonnage" avec José Happart, figure incontournable de la politique liégeoise et président de Liège-Airport. "C’était par pur opportunisme, pour préserver son poste de directeur général de l’aéroport de Liège" dira un de ses détracteurs, cité dans cet article très fouillé du journal l’Echo de 2017.

Archive JT : Liège Airport au top des aéroports de fret (18/10/2013)
Liège Airport au top des aéroports de frêt - 18/10/2013

Rob Kuijpers, le CEO de B-Cargo, la ministre wallonne M-D Simonet, José Happart et Luc Partoune le 12 mai 2009 - © JULIEN WARNAND - BELGA Les autorités belges rencontrent les patrons de la firme Alibaba le 5 décembre 2018 - © SOPHIE KIP - BELGA Luc Partoune à l'Elysette (Namur) pour le conflit social avec la Fedex, le 20 janvier 2021 - © BRUNO FAHY - BELGA

L'aéroport de Liège est-il au centre de la bataille entre Alibaba et Fedex ? (JT du 28 novembre 2018)
L'aéroport de Liège est-il au centre de la bataille entre Alibaba et Fedex ? - JT 19h30 -... L'aéroport de Liège est peut-être au centre d'une bataille entre le géant chinois de la vente en ligne qui va s'installer en région liégeoise, Ali baba, et les Américains de Fedex. Les administrateurs qui représentent le groupe aéroport de Paris et qui siègent aussi à Liège pourraient mettre de l'huile sur le feu dans ce dossier.

Premier "village" de test covid-19 en Wallonie, à l'aéroport de Liège, en novembre 2020 - © BRUNO FAHY - BELGA

Luc Partoune était l'invité de "Jeudi en Prime" le 4 avril 2019
Jeudi en Prime : Luc Partoune - Administrateur-général de l'aéroport de Liège - 04/04/2019
Luc Partoune, administrateur-général de l'aéroport de Liège, un aéroport en plein développement, est notre invité pour Jeudi en Prime. Comme les autres patrons d'aéroports de ce pays, il est suspendu aux éventuels arrêts de travail des contrôleurs aériens de Skeyes. Ils disent manquer d'effectifs pour tourner 24h sur 24. Deux médiateurs tentent de dégager des solutions. Mais le ciel belge a été paralysé à plusieurs reprises ces derniers temps.

Homme talentueux et fin gestionnaire, Luc Patroune est donc un homme complexe. Il a réussi à faire de Bierset un des plus puissantes plaques tournantes du transport de marchandises par avions. Mais ses volte-face politiques, sa communication parfois difficile, et ses précédents ennuis judiciaires, confondant public et privé, ne lui ont pas fait que des amis. Durant plus d’un quart de siècle, il a amené les terres asphaltées de Grâce-Hollogne au sommet de l’économie wallonne. C’est donc Frédéric Jacquet qui prend dès à présent sa place, ad intérim, dans le cockpit de l’aéroport de Liège.