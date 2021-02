Liège-Airport : se débarrasser au plus vite des pratiques de la "galaxie Nethys"

Fin 2019, le départ forcé de Stéphane Moreau a permis aux nouveaux mandataires de Nethys de commander une série d’audits (auprès de Deloitte) destinés à sortir "les cadavres du placard". Combien en trouveront-ils ? Trop tôt pour le dire, plusieurs audits sont toujours en cours mais celui concernant l’aéroport de Liège vient confirmer ce que la Justice liégeoise avait déjà pu observer au terme de son enquête démarrée en 2009. L’ex-directeur général licencié avait alors reconnu sa culpabilité dans une série d’abus de biens sociaux et préféré conclure une transaction pénale.

Nethys parvient à prendre place dans la gestion de l’aéroport

Les liens avec Nethys ont été tissés après la mort de Michel Daerden à l’été 2012. Via une intercommunale liégeoise détentrice de 50% des parts de l’aéroport, devenue aujourd’hui "NEB". Pour comprendre, il suffit de regarder la structure de l’actionnariat qui est une société anonyme de droit privé au capital de 15 millions d’euros détenue à l’exception de "Aéroport de Paris" (un quart des parts), par deux entités (la Sowaer et NEB) dans lesquels les politiques liégeois ont une influence importante. Des structures qui disposent du pouvoir d’orienter les choix stratégiques de gestion de l’aéroport. Dans "NEB", étaient actionnaires Nethys, Ethias et Belfius, mais cette dernière a préféré se retirer en 2018.

Un puissant lobbying politique

La réussite du projet "Liège Airport" sur le plan économique est donc étroitement liée au soutien du monde politique, socialiste et liégeois en particulier. Cette alliance "public-privé" a permis à l’aéroport de bénéficier de relais et de contacts de premier plan à l’internationale, ce qui explique pour une grande part, l’arrivée sur le sol liégeois de sociétés réputées comme TNT, Fedex ou Alibaba, même si dans la durée, ces choix se sont révélés partiellement réversibles.

Liège Airport via ses contacts dans le "bio-pharma" est parvenu à se positionner en 2020 comme un acteur de premier plan dans la crise du Covid, devenant le principal "hub" pour la distribution des vaccins. Situation qui lui a valu de se voir décerner un "award" dans sa catégorie comme meilleur aéroport "cargo" du monde devant Schiphol, Anchorage, Bruxelles et Hong Kong.

Bataille d’influence entre factions PS liégeoises

Le départ de Luc Partoune s’explique par les informations mises au jour dans le nouvel audit de Deloitte, consacré à la gestion de l’aéroport. On y découvre des pratiques s’apparentant à ceux reprochés aux inculpés du dossier Nethys. Rien d’étonnant si l’on s’arrête sur les consanguinités observées à Liège dans la répartition des mandats publics.

En 2011 la rivalité entre Michel Daerden et Stéphane Moreau s’est traduite par une paix des braves avec répartition des zones d’influence et des mandats qui s’y rapportent. Était concernée l’intercommunale pure "Ecetia" (Liège) dont la filiale "Ecetia Participations" détenait 50% de l’aéroport.

"Ecetia" entrait alors dans la zone d’influence de Michel Daerden mais sa mort un an plus tard en août 2012 est venue changer la donne. Et Stéphane Moreau pourra bénéficier de l’appui de ses "amis" dans les différentes structures dont il a pris le contrôle pour participer via "NEB" aux choix importants dans la gestion de l’aéroport

Quand Luc Partoune, passe avec armes et bagages au PS

Le parcours politique de Luc Partoune mérite qu’on s’y arrête. Il est passé par de nombreux cabinets ministériels PSC (Hansenne, Dalem et Liénard). Actif au sein du PSC d’Ans, la commune de Michel Daerden dont Stéphane Moreau deviendra plus tard bourgmestre, il décide à la veille des élections de 2002 à la chambre de changer de camp et rejoindre le PS. Un débauchage entrepris par Michel Daerden qui le place 11e sur sa liste et renforce du même coup l’influence socialiste au sein de l’aéroport.

La Justice est déjà passée par l’aéroport de Liège

Pointant les pratiques de son président, José Happart, ainsi de celles de Luc Partoune, la justice liégeoise a déjà mis au jour des pratiques précises apparentées à de la corruption ou des abus de biens sociaux. Perquisitions et auditions ont eu lieu en 2009 après que le comptable s’est adressé à sa hiérarchie pour dénoncer des irrégularités. Ce lanceur d’alerte avait été licencié peu après par la direction de l’aéroport.

José Happart et Luc Partoune ont été poursuivis ensemble par la Justice mais seul José Happart a été renvoyé devant le tribunal et condamné en première instance à huit mois de prison avec sursis. Pour Luc Partoune, ses ennuis judiciaires ont pris fin en octobre 2019 par une transaction pénale d’un montant de 120.000 euros. Ce qui peut paraître surprenant, c’est que Luc Partoune soit resté à son poste depuis octobre 2019 malgré les pratiques mises au jour par la Justice.