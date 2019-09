Lhoist: des pertes d'emplois plus importantes que prévues ?

La réorganisation de Lhoist pourrait faire plus de dégâts qu’estimés initialement. En effet, les premiers chiffres faisaient état de 117 emplois directement menacés au sein de l’entreprise spécialisée dans la production et la vente de chaux. Mais la CSC Bâtiment-Industrie & Energie prévient que, suite à la réunion de ce matin entre les syndicats et la direction, il pourrait y avoir 157 licenciements, si l’on tient compte des intérimaires et des sous-traitants.

Durant les échanges de ce matin, l’entreprise a présenté les chiffres-clés pour aider à comprendre sa situation, il a aussi été question des méthodes de travail pour les réunions à venir. Les prochains échanges se tiendront le 26 septembre.

Dans la région de Namur, Lhoist est implantée à Jemelle (site d’extraction de calcaire et transformation dans des fours à chaux) ainsi qu’à Marche-les-Dames (exploitation de dolomie).