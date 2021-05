LGBTQI + : des timbres arc-en-ciel à l’occasion de la journée de la lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie

À l’occasion de la journée internationale de la lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie, le cabinet de Sarah Schlitz (Écolo), Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, a annoncé jeudi avoir élaboré un timbre arc-en-ciel en soutien aux communautés LGBTQI+.

Un message de solidarité

Créé en collaboration avec Bpost et Petra de Sutter (Groen), Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, ce timbre a pour objectif de soutenir la communauté LGBTQI + non seulement en Belgique mais aussi dans les autres pays du monde.

La Ministre et la Secrétaire d’État désirent, grâce à cette action, délivrer un message clair de solidarité mais aussi de résistance face aux mouvements anti-LGBTQI+ qui fleurissent en Europe.

Cette période de crise a fait régresser les droits des personnes LGBTQI + et par ce geste nous souhaitions montrer que nous avons choisi notre camp

"Ce timbre est une magnifique manière de soutenir les différentes associations qui luttent pour les droits, la justice et l’émancipation des personnes LGBTQI + en Europe, déclare Sarah Schlitz. Cette période de crise a fait régresser les droits des personnes LGBTQI + et par ce geste nous souhaitions montrer que nous avons choisi notre camp".

Le timbre arc-en-ciel pourra être acheté auprès de Bpost durant tout le mois de mai (Pride Month). L’objectif à terme est de faire valider un timbre LGBTQI + par les instances philatéliques de Bpost afin qu’il devienne permanent.