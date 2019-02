Les Wallons ont peu confiance en leurs élus

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) vient de publier son dernier baromètre social de la Wallonie, consacré à la confiance que la population accorde à la démocratie et aux institutions.

Résultat de cette enquête menée auprès de plus de 1200 citoyens : peut-être pas une "défiance généralisée" à l’égard de notre système politique, mais en tout cas "un appel à une prise de conscience pour une démocratie plus participative et égalitaire".

Des niveaux de confiance contrastés

Interrogés sur la confiance qu’ils accordent aux institutions, les Wallons sont très positifs à l’égard des enseignants (90% d’avis favorables), de l’armée (89%), du système de santé (88%), de la police (86%) et de la justice (73%).

Le niveau reste assez élevé vis-à-vis de l’administration (74%), de l’Etat belge (71%), de la Région (69%) et des syndicats (64%).

Mauvaise note en revanche pour le parlement de Wallonie (63%), à peine mieux considéré que l’Union européenne (57%).

Et puis il y a les busés. Les médias, qui n’inspirent confiance qu’à 45% des personnes sondées. Les politiciens (36%) et les partis politiques (32%) ferment la marche, avec un taux de confiance dangereusement bas. A ces seuils, il convient d’ailleurs de parler plutôt de méfiance…

"Bien que la confiance vis-à-vis des médias et des acteurs politiques a toujours été structurellement plus basse que vis-à-vis d’autres institutions publiques, on observe qu’au cours des dernières années la confiance vis-à-vis de ceux-ci a encore baissé", relève l’Iweps.

"Les citoyens sont très critiques sur le mode de fonctionnement actuel de la démocratie, ajoutent les auteurs de l’enquête. Un citoyen sur deux (49%) estime que les partis politiques sont suffisamment à l’écoute au niveau de la commune alors qu’ils ne sont plus qu’un sur cinq (21%) à considérer que les partis politiques sont à l’écoute au niveau national".

"La défiance exprimée par les citoyens reflète une prise de conscience des limites du fonctionnement de notre système institutionnel actuel et les citoyens ne s’opposent donc pas au principe de la démocratie, mais réclament une meilleure démocratie en questionnant le système politique qu’ils considèrent, par ailleurs, comme inégalitaire", explique encore l’Iweps.

Les élections peu populaires

Ce baromètre s’est aussi penché sur le vote obligatoire. Et là encore, on peut observer que l’intérêt pour les élections diminue graduellement avec le sentiment d’éloignement des institutions. Ainsi, si le vote était facultatif, c’est au niveau communal que le taux de participation serait "le plus élevé " (52%), devant les élections régionales (46%), législatives (45%) et européennes (42%).

La Belgique, mère patrie

Enfin, l’Iweps a interrogé les Wallons sur leur sentiment d’appartenance. Et 72% des personnes interrogées déclarent se sentir Belges avant tout, loin devant la fibre wallonne (52%) ou le lien local (41%).

Cela dit, les citoyens suivent visiblement l’évolution du pays. "Aujourd’hui, non seulement le scénario pour plus d’autonomie aux régions devient un scénario réaliste pour une majorité de personnes, mais elles se disent, par ailleurs, en faveur de ce scénario si celui-ci devait se réaliser", constate l'Institut wallon.

La séparation de la Belgique reste néanmoins un scénario irréaliste pour 64% des personnes interrogées. Il y a 15 ans, les Wallons étaient encore 8 sur 10 à penser que la Belgique resterait unie.